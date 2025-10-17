Starmer pide que se permita la presencia de hinchas israelíes en el partido del Aston Villa

Por Sarah Young

LONDRES, 17 oct (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho que no se debería prohibir la entrada a los aficionados del equipo israelí Maccabi Tel Aviv al partido de fútbol que se celebrará el próximo mes en Birmingham, en un momento de tensión en torno al antisemitismo y las protestas contra la guerra de Israel en Gaza.

El Aston Villa informó de que a los seguidores del Maccabi, implicados en actos violentos hace un año en Ámsterdam, se les prohibiría el acceso al partido de la Europa League del 6 de noviembre, después de que la policía de West Midlands expresara su preocupación por posibles protestas fuera del estadio.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, calificó el anuncio de "vergonzoso". Starmer publicó en la red social X que era "una decisión equivocada".

"No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles", escribió. "El papel de la policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del juego, sin miedo a la violencia o la intimidación".

EQUIPOS ISRAELÍES, EN EL PUNTO DE MIRA DE LAS PROTESTAS DE GAZA

El Maccabi no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los equipos israelíes han sido objeto de protestas propalestinas, en un contexto de elevada tensión por el conflicto de Gaza.

El pasado noviembre, más de 60 personas fueron detenidas en Ámsterdam tras los enfrentamientos que siguieron a un partido entre el Maccabi y el Ajax.

La policía dijo que aficionados del Maccabi fueron perseguidos y golpeados por grupos antiisraelíes. Cinco personas fueron atendidas en el hospital.

Un vídeo verificado por Reuters mostraba a hinchas del Maccabi en los días previos al partido coreando consignas antiárabes. La policía dijo que los seguidores del Maccabi quemaron una bandera palestina, arrancaron otra y destrozaron un taxi. La alcaldesa dijo posteriormente que no volvería a recibir al Maccabi.

La lucha contra el antisemitismo ocupa un lugar destacado en la agenda de Starmer después de que dos fieles judíos murieran el 2 de octubre en un ataque a una sinagoga de Manchester.

El jueves prometió fondos adicionales para la protección de las comunidades judías, que habían acusado a su Gobierno laborista de desatenderlas. LA POLICÍA TEME QUE SE REPITA LA VIOLENCIA DE ÁMSTERDAM El viernes debe pronunciarse un tribunal sobre un recurso del Ministerio del Interior para reforzar la decisión de prohibir el grupo Acción Palestina en virtud de la legislación antiterrorista, una prohibición que a su vez ha enfurecido a los defensores de la libertad de expresión. La policía de West Midlands dijo que había recomendado la prohibición de los hinchas del Maccabi para garantizar la seguridad pública, añadiendo en un comunicado: "Esta decisión se basa en la información de inteligencia actual y en incidentes anteriores, incluidos enfrentamientos violentos y delitos de odio ocurridos durante el partido de la UEFA Europa League 2024 entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam". La prohibición ha suscitado la condena de parlamentarios de todo Reino Unido. Sin embargo, el diputado independiente local Ayoub Khan afirmó que los equipos israelíes deberían ser expulsados de la competición europea. "Desde el momento en que se anunció el partido, quedó claro que existían riesgos latentes para la seguridad que ni siquiera nuestras capaces autoridades policiales y de seguridad podrían gestionar perfectamente", afirmó en un comunicado. El sábado pasado, la policía noruega utilizó gases lacrimógenos contra manifestantes propalestinos después de que la selección israelí jugara en Oslo. El martes, en Udine (Italia), unas protestas, en su mayoría pacíficas, durante el segundo partido de la selección acabaron en enfrentamientos con la policía. (Reporte de Sarah Young; Edición de Kevin Liffey; edición en español de Tomás Cobos)