Starmer pide reforzar entrega de armas de largo alcance a Ucrania en encuentro con Zelenski

El primer ministro británico Keir Starmer pidió este viernes aumentar el suministro de armas de largo alcance a Ucrania, al recibir al presidente Volodimir Zelenski antes de una reunión en Londres con los aliados de Kiev.

"Creo que podemos hacer más en términos de medios, especialmente de medios de largo alcance", declaró Starmer al inicio de su reunión con Zelenski, previa al encuentro de la Coalición de Voluntarios en la capital británica.

Los aliados de Ucrania se reúnen en Londres para abordar el suministro de armas de largo alcance a Kiev y tratar de acelerar las negociaciones sobre el uso de los activos rusos congelados.

Antes de su encuentro con Starmer, Zelenski fue recibido por el rey Carlos III en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, su tercera audiencia con el monarca británico.

Zelenski debe también reunirse con otros dirigentes en este encuentro de la Coalición de Voluntarios, un grupo de apoyo a Kiev compuesto por 26 países, principalmente europeos.

El jefe del gobierno laborista, que codirige esta coalición junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere "colocar a Ucrania en la posición más fuerte posible ante la llegada del invierno" frente a las fuerzas rusas, según un comunicado de Downing Street.

En las últimas semanas, Ucrania ha sido blanco de ataques rusos contra sus infraestructuras energéticas, que amenazan con dejar a la población sin electricidad ni calefacción a medida que se acerca el invierno.

Ucrania produce algunos misiles de este tipo (Flamingo, Neptune) y recibe de los europeos los Scalp franceses y Storm Shadow británicos, pero en pequeñas cantidades.

Zelenski ha solicitado, sin éxito, misiles alemanes Taurus, mientras que los estadounidenses se han negado hasta ahora a entregar los Tomahawk que el dirigente ucraniano esperaba.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que tal envío constituiría "una nueva escalada" en el conflicto.

– Uso de activos rusos –

Para financiar el suministro de "sistemas de largo alcance" a Ucrania, Starmer debe instar a sus socios a "concluir el trabajo" respecto al uso de los activos rusos congelados, informó Downing Street.

Los dirigentes europeos reunidos el jueves en Bruselas dieron un primer paso tímido al pedir que se exploren los medios para financiar a Ucrania durante los próximos dos años, dejando abierta la posibilidad de establecer un préstamo, que se apoyaría en esos activos.

Inmovilizados debido a las sanciones occidentales, los activos rusos representan unos US$244.000 millones.

Esta propuesta estará en el orden del día de la próxima cumbre europea en diciembre, redactada en términos vagos para tener en cuenta las reservas de Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los fondos.

Según un diplomático, varios otros países también han expresado sus reservas.

La incautación de estos activos es una línea roja para los países de la Unión Europea (UE), pero la Comisión Europea propone, mediante estos activos, financiar un préstamo de unos US$164.000 millones a Kiev.

Presente en Bruselas para una parte de las conversaciones, Zelenski había instado a los dirigentes a dar el paso.

Por la noche, el dirigente ucraniano celebró en la red social X los "buenos resultados" de esta cumbre, afirmando, optimista, haber obtenido "un apoyo político" en este tema.

- Sanciones -

Los dirigentes europeos y Zelenski celebraron el jueves en Bruselas la decisión de Estados Unidos, también exasperado por la actitud de Vladimir Putin, de imponer a su vez sanciones a Moscú.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se había negado durante mucho tiempo a imponer estas sanciones, pero consideró que sus conversaciones con su homólogo ruso no conducen "a ninguna parte".

Las sanciones implican la congelación de todos los activos de los gigantes petroleros Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, así como la prohibición para todas las empresas estadounidenses a hacer negocios con ellos.

Rusia ha denunciado las sanciones estadounidenses como "contraproducentes" y Putin considera que no tendrán un "impacto significativo" en la economía rusa.

Los europeos también han apuntado al sector petrolero ruso al anunciar el miércoles un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el decimonoveno desde febrero de 2022.

Este paquete prevé una suspensión total de las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso para finales de 2026 y medidas adicionales contra la flota fantasma de petroleros que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales.

bur-jnd-cat/alm/psr/an