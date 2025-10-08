Starmer quiere aplicar cuanto antes el acuerdo comercial con India

Por Alistair Smout

MUMBAI, 8 oct (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que deseaba que el acuerdo comercial con India entrara en vigor tan pronto como fuera "humanamente posible", al iniciar el miércoles una visita de dos días en la que está acompañado por más de un centenar de líderes de los sectores empresarial, cultural y universitario. El Reino Unido e India firmaron en julio un acuerdo de libre comercio durante una visita del primer ministro indio, Narendra Modi, en virtud del cual se reducen los aranceles sobre productos que van desde los textiles hasta el whisky y los automóviles, y se permite un mayor acceso al mercado para las empresas.

Las conversaciones sobre el pacto comercial concluyeron en mayo tras tres años de negociaciones intermitentes, en las que ambas partes aceleraron sus esfuerzos para cerrar un acuerdo a la sombra de la agitación arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo entre la quinta y sexta economías del mundo pretende aumentar el comercio bilateral en otros 25.500 millones de libras (US$34.000 millones) para 2040. Pero el Gobierno ha dicho que las proyecciones eran un suelo, no un techo, para la ambición del acuerdo, y la visita con ejecutivos de la talla de la petrolera BP, el fabricante de motores Rolls-Royce y la empresa de telecomunicaciones BT tenía como objetivo maximizar el mayor acuerdo comercial británico tras el Brexit.

"Ofrece enormes oportunidades", dijo Starmer a los delegados de la misión comercial a su llegada a Mumbai, y añadió que había pedido a su equipo que implementara el acuerdo "tan rápido como fuera humanamente posible".

"Creo que las oportunidades ya se están abriendo... Nuestro trabajo es facilitarles que aprovechen las oportunidades".

Starmer mantendrá conversaciones bilaterales con Modi el jueves. Ambas partes han dicho que quieren ratificar el acuerdo y que entre en vigor el año que viene. El crecimiento es una de las principales prioridades de Starmer, que trata de revertir la tendencia a la baja de su partido en las encuestas, mientras se espera que el presupuesto de noviembre muestre un panorama fiscal complicado.

Shevaun Haviland, directora general del grupo empresarial de las Cámaras de Comercio Británicas, dijo que Starmer debería evitar gravar de nuevo a las empresas en el presupuesto, pero también impulsar el crecimiento mediante el establecimiento de lazos con países como India y el golfo Pérsico, donde hay conversaciones comerciales en curso.

"Tenemos socios en todo el mundo, y ese debería ser nuestro papel", dijo a la prensa, y añadió que Reino Unido podría buscar acuerdos de libre comercio al tiempo que hace frente a las consecuencias de una guerra comercial mundial y negocia para rebajar los aranceles estadounidenses, y afirmó que "creo que el Gobierno es lo suficientemente capaz como para hacer ambas cosas". (Información de Alistair Smout; edición de Nia Williams y Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)