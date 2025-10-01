Starmer quiere revisar la interpretación del derecho internacional para facilitar expulsiones de extranjeros

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró el miércoles que desea modificar la interpretación de ciertos artículos de la legislación internacional sobre derechos humanos para facilitar las expulsiones de extranjeros.

"Debemos revisar la interpretación de algunas disposiciones" de la legislación internacional en los tribunales británicos dijo, en una entrevista con la BBC, el líder laborista, bajo presión ante el auge de la extrema derecha.

Este exabogado especializado en derechos humanos, que ha prometido reducir la inmigración, citó artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

"Son las convenciones sobre los refugiados, las convenciones contra la tortura, la convención sobre los derechos del niño", señaló Starmer.

"No voy a derribar todo eso. Creo en esos instrumentos, pero todos los instrumentos internacionales, y esto está bien establecido, deben aplicarse según las circunstancias tal como son ahora", añadió.

El líder británico dijo que a quienes "realmente huyen de la persecución se les debe conceder asilo", pero que el país está "viendo una migración masiva de una manera que no habíamos visto en años anteriores".

En la entrevista, la BBC destacó el caso de un pedófilo brasileño que tras ser condenado a una pena de cárcel en su país, logró evitar su extradición alegando que recibiría un peor trato allí que en una prisión británica.

La organización de defensa de los derechos humanos Liberty criticó las declaraciones de Starmer.

"Es poco probable que los cambios en la forma en que se interpreta la Convención Europea de Derechos Humanos tengan un impacto significativo en las cifras de migración y corren el riesgo de ponernos en el camino de socavar los derechos de todas las personas en Reino Unido", afirmó la directora de esta ONG, Akiko Hart.

Los datos muestran "que menos del 1% de los delincuentes extranjeros se quedan en Reino Unido por motivos relacionados con los derechos humanos", añadió.

Keir Starmer, que llegó al poder en julio de 2024, se enfrenta al auge del partido de extrema derecha Reform UK, que encabeza las intenciones de voto y que ha prometido retirar al Reino Unido de la CEDH.

En los últimos meses, el gobierno ha anunciado medidas para reducir la inmigración, como el endurecimiento de las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente.

ctx-psr/mb