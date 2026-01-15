Starmer reclama que Grok cumpla "inmediatamente" con la ley británica

El primer ministro británico, Keir Starmer, instó el jueves a la red social X a ajustarse "inmediatamente" a la legislación local después de que la empresa anunciara medidas para restringir la posibilidad de "desnudar" a personas reales en su IA Grok.

"Celebro que X actúe para cumplir plenamente con la legislación británica. Esto debe hacerse inmediatamente", señaló este jueves Starmer.

El regulador británico de la seguridad en internet, Ofcom, había anunciado el lunes la apertura de una "investigación" a la plataforma "por imágenes de carácter sexual difundidas" por Grok.

La generación de estas imágenes había causado críticas globales contra el asistente de IA que, a pedido de los usuarios, desnudaba a personas reales -algunas con aspecto de ser menores de edad- a partir de fotos y videos.

"La libertad de expresión no es la libertad de pisotear la noción de consentimiento. Las imágenes de mujeres jóvenes no son un bien público, y su seguridad no es negociable", escribió el dirigente laborista en X.

En la víspera, la red social anunció medidas para impedir que Grok transformara fotos de personas reales en imágenes con carácter sexual en aquellas jurisdicciones donde esas acciones se consideren ilegales.

X dijo que "bloqueará geográficamente la capacidad" de todos los usuarios de Grok y X para crear imágenes de personas en "bikinis, ropa interior y atuendos similares".

La semana pasada, Grok intentó desviar las críticas permitiendo la generación y edición de imágenes solamente "a los suscriptores de pago".

Pero X señaló que la nueva restricción "se aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago".