Starmer se disculpa ante las víctimas de Epstein por nombrar embajador a Mandelson

El primer ministro británico, Keir Starmer, ⁠pidió perdón ⁠el jueves a las víctimas de Jeffrey Epstein y dijo que ⁠lamentaba haber nombrado ‌embajador ​en Estados Unidos a Peter Mandelson, que ​era amigo íntimo del delincuente sexual ‌fallecido.

Starmer dijo que no ‌conocía la ​intensidad de la relación entre Mandelson y Epstein cuando lo nombró para el cargo en diciembre de 2024.

Starmer había dicho anteriormente que haría pública la información que le fue facilitada cuando ⁠seleccionó a Mandelson para el puesto en Washington, ​pero el jueves afirmó que también debía acatar la petición de la policía de no revelar nada que pudiera perjudicar la investigación.

"Se sabía públicamente desde hacía tiempo ⁠que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros ​conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación", declaró a la prensa.

"Quiero decirles esto (a ‍las víctimas): lo siento. Siento lo que les hicieron, siento que tantas personas con poder les fallaran, siento haber creído las mentiras de Mandelson ​y haberlo escogido."

