Starmer se disculpa ante las víctimas de Epstein por nombrar embajador a Mandelson
LONDRES, 5 feb (Reuters) -
El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió perdón el jueves a las víctimas de Jeffrey Epstein y dijo que lamentaba haber nombrado embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, que era amigo íntimo del delincuente sexual fallecido.
Starmer dijo que no conocía la intensidad de la relación entre Mandelson y Epstein cuando lo nombró para el cargo en diciembre de 2024.
Starmer había dicho anteriormente que haría pública la información que le fue facilitada cuando seleccionó a Mandelson para el puesto en Washington, pero el jueves afirmó que también debía acatar la petición de la policía de no revelar nada que pudiera perjudicar la investigación.
"Se sabía públicamente desde hacía tiempo que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación", declaró a la prensa.
"Quiero decirles esto (a las víctimas): lo siento. Siento lo que les hicieron, siento que tantas personas con poder les fallaran, siento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo escogido."
