Starmer viaja a China para reparar lazos y reducir dependencia de EEUU

Por Andrew MacAskill

LONDRES, 27 ene (Reuters) -

unos Estados Unidos cada vez más impredecibles.

El viaje de Starmer se produce en medio de las tensiones entre Reino Unido y su aliado más cercano desde hace tiempo, Estados Unidos, por las amenazas del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

En una visita de tres días acompañado por decenas de ejecutivos de negocios y dos ministros, Starmer se reunirá con líderes chinos en Pekín y luego viajará a Shanghái, antes de una breve visita a Japón.

En el primer plano de la visita "estará lo que ambas partes hagan del actual comportamiento y postura de Estados Unidos y Trump", dijo Kerry Brown, profesor de estudios chinos en el King's College de Londres. "Una de las grandes anomalías de la situación actual es que Londres está probablemente más cerca de Pekín que de Washington" en algunas cuestiones globales como la inteligencia artificial, la salud pública y el medio ambiente.

Desde que fue elegido en 2024, Starmer ha convertido en una de sus prioridades restablecer los lazos con China tras el deterioro de las relaciones bajo Gobiernos anteriores debido a las disputas por la represión por parte de Pekín de las protestas prodemocráticas en Hong Kong, antigua colonia británica, y las múltiples acusaciones de espionaje y ciberataques.

APOSTAR POR CHINA PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA BRITÁNICA

La visita da a China la oportunidad de cortejar a otro aliado de Estados Unidos que lidia con las volátiles políticas comerciales de Trump, tras la visita de Mark Carney, primer ministro de Canadá, este mes, cuando ambos países cerraron un acuerdo económico.

En respuesta a la visita de Carney, Trump amenazó con imponer aranceles del 100% —en la práctica, un embargo— a todos los bienes y productos canadienses que lleguen a EEUU si sigue adelante con el acuerdo comercial con China.

Pekín puede ser un socio fiable para los países porque aboga por un "mundo multipolar", dijo el lunes el periódico chino Global Times, respaldado por el Estado.

Pero los líderes occidentales han obtenido resultados desiguales en sus recientes visitas. Mientras que Carney logró allí un acuerdo que reducirá drásticamente los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos y el aceite de colza canadiense, la visita del presidente francés Emmanuel Macron en diciembre produjo relativamente pocos beneficios económicos.

Reino Unido quiere estrechar los lazos económicos y comerciales con China para ayudar a Starmer a cumplir su promesa de mejorar el nivel de vida mediante la inversión en los servicios públicos y la economía. Pero la estrategia ha suscitado duras críticas de algunos políticos británicos y estadounidenses.

En los 12 meses transcurridos hasta mediados de 2025, China fue el cuarto socio comercial de Reino Unido, con un comercio total de unos 100.000 millones de libras (137.000 millones de dólares), según datos del Gobierno.

Sam Goodman, director de políticas del laboratorio de ideas China Strategic Risks Institute de Londres, afirmó que Reino Unido había obtenido hasta ahora pocos beneficios económicos al intentar mejorar las relaciones con Pekín.

China solo representa el 0,2% de la inversión extranjera directa en Reino Unido, mientras que EEUU representa alrededor de un tercio, y la cuota de mercado británica de bienes y servicios con China cayó en el último año, dijo.

"Hemos mantenido un compromiso muy concentrado con este Gobierno sobre China, y la verdadera pregunta de este viaje es ¿para qué ha servido?", dijo. "¿Hay resultados tangibles que apunten realmente a un crecimiento significativo de la economía británica?"

EEUU ADVIERTE A CANADÁ SOBRE LOS LAZOS CON CHINA

La visita de Starmer se produce después de que su Gobierno aprobara los controvertidos planes de China de construir una megaembajada en el corazón de Londres, rechazando las objeciones de algunos políticos que afirmaban que el nuevo edificio facilitará a China la realización de operaciones de espionaje.

Starmer sentó las bases de su viaje el mes pasado al afirmar que China representa una amenaza para la seguridad nacional de Reino Unido, pero que el estrechamiento de los lazos comerciales es de interés nacional.

La visita también se produce en un momento delicado para las relaciones entre los líderes occidentales y EEUU debido a las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia porque China representa una amenaza en el Ártico.

(1 dólar = 0,7303 libras)

(Información adicional de Ryan Woo; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)