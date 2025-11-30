Starmer y Rutte comentan la crisis en Ucrania mientras Kiev y Washington retoman las negociaciones en Florida

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han comentado la evolución de la guerra de Ucrania durante una llamada telefónica que ha coincidido con el comienzo de las conversaciones en Florida (EEUU) entre una delegación ucraniana y sus homólogos norteamericanos sobre el actual plan de paz.

Starmer y Rutte han comentado "un balance de la situación en Ucrania" antes de reconocer al unísono que "conversaciones de paz han cobrado impulso en los últimos días" si bien "el foco debe estar en asegurar una paz justa y duradera para Ucrania.

Mientras tanto, el jefe de la delegación ucraniana y responsable del Consejo de Seguridad del país, Rustem Umerov, ha confirmado el inicio de las conversaciones en Florida con el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, y el yerno y también asesor del mandatario, Jared Kushner.

A falta de que ambas delegaciones anuncien sus conclusiones, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado en su habitual discurso vespertino al país que considera "factible" conseguir alcanzar "en los próximos días" un acuerdo para el fin "digno" de la guerra con Rusia.

"Los estadounidenses están mostrando un enfoque constructivo y es posible que en los próximos días se concreten los pasos para determinar cómo poner un fin digno a la guerra", ha afirmado Zelenski en su discurso.

El mandatario ucraniano ha destacado que la delegación ucraniana para las negociaciones está ya en Estados Unidos para "seguir con el diálogo sobre la base de los puntos de Ginebra". "La diplomacia continúa activa (...). La delegación ucraniana tiene las directrices necesarias y espero que los chicos trabajen conforme a unas claras prioridades ucranianas", ha apuntado.