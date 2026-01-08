Starmer y Trump debaten sobre seguridad y disuasión rusa en la región ártica

LONDRES, 8 ene (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, habló el jueves con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la seguridad euroatlántica y la necesidad de disuadir a una Rusia cada vez más agresiva en la región ártica, informó una portavoz de Downing Street.

Starmer dijo a Trump que los aliados europeos habían intensificado en los últimos meses la defensa de los intereses euroatlánticos, pero añadió que se podía hacer más para proteger la zona.

Los dos líderes hablaron el miércoles sobre Groenlandia, los esfuerzos conjuntos para interceptar el petrolero Marinera, los avances en Ucrania y la operación estadounidense en Venezuela.

Starmer dijo que estaba con Dinamarca en su defensa de Groenlandia y que nadie más debería determinar el futuro del vasto territorio después de que Trump dijo que lo necesitaba para la defensa. (Reporte de Sam Tabahriti; Edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)