Starmer y Trump hablaron sobre Rusia, Ucrania e Irán tras las conversaciones de Ginebra

18 feb (Reuters) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, habló el martes por la noche con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mediadas por Estados Unidos en Ginebra, así como sobre las conversaciones entre EEUU e Irán sobre su disputa nuclear, según informó un portavoz de Downing Street.

Starmer también habló con Trump sobre Gaza y destacó la importancia de garantizar un mayor acceso a la ayuda humanitaria, según el portavoz.

Los negociadores de Ucrania y Rusia concluyeron el martes la primera de las dos jornadas de conversaciones de paz mediadas por EEUU en Ginebra, y Trump presionó a Kiev para que actuara con rapidez para alcanzar un acuerdo.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Teherán y Washington llegaron el martes a un entendimiento sobre los "principios rectores" destinados a resolver su prolongada disputa nuclear, pero eso no significa que el acuerdo sea inminente. (Información de Rishabh Jaiswal y Shubham Kalia en Bangalore; edición de Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)