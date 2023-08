Nueva york--(business wire)--ago. 30, 2023--

Starr Insurance acaba de anunciar que Christopher Magee se ha incorporado a Starr como vicepresidente y responsable internacional de Líneas Financieras y Responsabilidad Profesional, un nuevo cargo centrado en el crecimiento del negocio fuera de Estados Unidos y en ayudar a los clientes a gestionar sus riesgos en todo el mundo.

Con más de 25 años de experiencia en gestión de líneas financieras, Chris ha trabajado en grandes multinacionales aseguradoras de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza. A lo largo de su carrera, se ha especializado en el ámbito de los riesgos financieros y la responsabilidad profesional.

Licenciado por la Universidad de Rhode Island, Chris cambió recientemente su residencia de Londres a Nueva York.

Acerca de Starr Insurance

Starr Insurance (o Starr) es un nombre comercial para las aseguradoras y empresas de asistencia en viaje y filiales de Starr International Company, Inc. y para el negocio de inversión de C.V. Starr & Co., Inc. y sus filiales. Starr es una organización líder en seguros e inversiones que opera en seis continentes. A través de sus aseguradoras, Starr ofrece productos de seguros patrimoniales, de accidentes y de salud, así como una amplia gama de coberturas especializadas, como seguros para la aviación, marítimos, energéticos y de excedentes de siniestros. Las filiales de Starr domiciliadas en EE. UU., Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapur, Suiza y el Reino Unido ostentan una calificación «A» (Excelente) de A.M. Best. Por otra parte, el sindicato Lloyd's de Starr tiene una calificación «A+» (Fuerte) de Standard & Poor's.

