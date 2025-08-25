Startup de Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por la competencia en IA
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Mike Scarcella
25 ago (Reuters) - La startup de inteligencia artificial xAI, del multimillonario Elon Musk, demandó el lunes a Apple y al fabricante de ChatGPT OpenAI ante un tribunal federal estadounidense de Texas, acusándoles de conspirar ilegalmente para frustrar la competencia en inteligencia artificial (IA).
Musk había amenazado a principios de este mes con demandar a Apple, que tiene su sede en Cupertino, California, diciendo en una publicación en X que "Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA aparte de OpenAI alcance el número 1 en la App Store". (Reportaje de Mike Scarcella; Editado en español por Juana Casas)
