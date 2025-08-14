Steelers: Rodgers, Watt y otras estrellas no jugarán contra Tampa Bay en pretemporada

LATROBE, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Mike Tomlin no tiene prisa por ver a Aaron Rodgers en el emparrillado.

El jugador más veterano de la NFL se ausentará del encuentro de Pittsburgh ante Tampa Bay, lo que significa que el cuatro veces MVP probablemente no hará su debut oficial con los Steelers hasta el inicio de la temporada el 7 de septiembre contra los Jets de Nueva York.

Aunque Tomlin se negó a descartar oficialmente a Rodgers para el final de la pretemporada de Pittsburgh con Carolina el 21 de agosto, el entrenador con más años en la NFL rara vez ha puesto a los titulares en el último partido de pretemporada.

El destacado linebacker exterior T.J. Watt, el receptor abierto DK Metcalf, el back defensivo Jalen Ramsey y los alas cerradas Jonnu Smith y Pat Freiermuth también se ausentarán por segunda semana consecutiva. El linebacker Patrick Queen y el ala defensiva Cam Heyward —quien está "retenido" en medio de una disputa contractual— también tendrán el día libre.

“Algunos de esos veteranos que mencioné han jugado durante mucho tiempo y se encuentran particularmente a un alto nivel. Junto con el hecho de que me ha gustado lo que he visto de ellos en un entorno de práctica, es la razón por la que a veces muevo a ese grupo fuera del camino”, señaló Tomlin.

