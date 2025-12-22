Steelers superan 29-24 a Lions tras castigo de Amon-Ra St. Brown que anula el TD ganador de Goff

DETROIT (AP) — Los Steelers de Pittsburgh llevaron a los Lions de Detroit al borde de la eliminación de los playoffs el domingo, manteniéndose firmes para una victoria de 29-24 cuando el touchdown de Jared Goff en la última jugada fue anulado por un castigo de interferencia de pase ofensivo de Amon-Ra St. Brown.

Goff lanzó un pase en cuarta oportunidad a St. Brown justo antes de la línea de gol. El receptor empujó al esquinero Jalen Ramsey para quedar libre, y antes de que los Steelers pudieran derribar al receptor número 14, lanzó un lateral al quarterback, quien se arrojó a la zona de anotación.

Los árbitros se reunieron para discutir la jugada durante algún tiempo en el campo antes de anunciar la decisión para consternación de la multitud.

Jaylen Warren tuvo dos acarreos de touchdown de 45 yardas en el último cuarto y terminó con un récord personal de 143 yardas para los Steelers, quienes aplastaron a sus oponentes con 230 yardas por tierra, por 15 de los Lions.

Los Steelers (9-6), líderes del Norte de la Conferencia Americana, han ganado tres partidos consecutivos después de una caída a mitad de temporada, avanzando al liderazgo de la división con dos juegos restantes.

Detroit (8-7) perdió dos juegos seguidos por primera vez en más de tres años, terminando su remota posibilidad de ganar un tercer título consecutivo de la División Norte de la Conferencia Nacional. Aunque los Lions no han sido eliminados de los playoffs, sus probabilidades son escasas en la NFC.

Los Lions tuvieron dos touchdowns anulados por castigos en el último minuto. Goff lanzó un pase de touchdown de una yarda a St. Brown con 22 segundos restantes, pero el novato Isaac TeSlaa fue sancionado por interferencia de pase por establecer un bloqueo que liberó a su compañero de equipo.

