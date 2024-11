Steinbrenner busca nexo con Soto similar al que tiene con Judge y Cole

NUEVA YORK (AP) — Hal Steinbrenner desea que su relación con Juan Soto sea similar a su amistad con Aaron Judge y Gerrit Cole, y el propietario de los Yankees de Nueva York enfatizó el compromiso del equipo para reforzar continuamente su roster si el destacado jardinero agente libre se queda en el Bronx.

Steinbrenner indicó que la delegación de los Yankees en la reunión del lunes con Soto incluyó al presidente del equipo, Randy Levine, al gerente general, Brian Cashman, al mánager Aaron Boone y al asesor senior de operaciones de béisbol, Omar Minaya.

“Tuvimos una buena reunión. Fue un diálogo honesto de ida y vuelta, de un par de horas de duración”, dijo Steinbrenner el miércoles.

Cuando se le preguntó cuán confiado estaba en mantener a Soto, Steinbrenner respondió: “No tengo idea. Estaremos en la pelea. Lo dejaré así”.

“Escuchamos a nuestros aficionados, ¿no es así? A nuestros fans realmente les gustó tenerlo en Nueva York”, agregó Steinbrenner. “Definitivamente es una parte significativa de por qué llegamos a la Serie Mundial. Así que, tengo oídos. Sé lo que se espera de mí”.

La reunión duró aproximadamente dos horas y tuvo lugar en un hotel cerca de Newport Beach, California, cerca de la oficina del agente de Soto, Scott Boras, dijo una persona al tanto del encuentro. La persona habló bajo condición de anonimato porque esos detalles no fueron anunciados.

Soto fue adquirido de San Diego el pasado diciembre y los Yankees alcanzaron la Serie Mundial por primera vez desde 2009.

“No llegamos a conocernos tan bien”, dijo Steinbrenner. “Me dijeron que es alguien que cuando está en el clubhouse, está en una zona como ninguna otra, y con jugadores así simplemente no me gusta interrumpir ese proceso y sacar a alguien a un lado, arrastrándolos a la oficina de Boone y teniendo conversaciones. Pero hablamos de eso en California y, si regresa el próximo año, dejé claro que el tipo de relación que me gustaría es el tipo de relación que tengo con Gerrit (Cole) y con Aaron Judge”.

Soto también está reuniéndose con otros equipos y es probable que las conversaciones financieras no comiencen hasta la próxima semana. Los Yankees entraron en la postemporada con una nómina de 311 millones de dólares, la segunda más alta detrás de sus vecinos Mets con 332 millones.

El primera base Anthony Rizzo, el segunda base Gleyber Torres, el jardinero izquierdo Alex Verdugo y el relevista Clay Holmes también se convirtieron en agentes libres, reduciendo los compromisos de nómina de los Yankees.

“Estamos en una mejor posición inicial que hace un año. No hay duda de eso”, dijo Steinbrenner. “Año tras año tras año tras año, nóminas similares a la de este año y los impuestos de lujo que generan no son sostenibles, no son factibles, y ese es el caso para la gran mayoría de los propietarios, quizás todos los propietarios, año tras año tras año. Eso no significa que en un año dado no pueda hacer lo que quiero hacer. Tenemos la capacidad de firmar a cualquier jugador que queramos firmar”.

Sobre los Mets de Steve Cohen compitiendo por Soto: “Por supuesto que es una preocupación”, dijo Steinbrenner. “Si no funciona, va a doler un poco, no importa a dónde vaya”.

También se refirió a las críticas de la defensa y corrido de bases en la postemporada: “No jugamos una Serie Mundial prolija. Creo que todos lo sabemos”, dijo Steinbrenner sobre la derrota en cinco juegos ante los Dodgers de Los Ángeles. “Pero esos fundamentos nos llevaron a la Serie Mundial. Nuestro juego fue sólido durante la mayor parte del año. Por eso ganamos un campeonato por primera vez en 15 años, pero sin duda en la Serie Mundial ellos simplemente jugaron mejor que nosotros”.

La derrota ante los Dodgers permaneció en su mente.

“Dolió. Todavía duele”, dijo. “Es interesante cuando estás tan cerca y no lo logras, se queda contigo por un tiempo”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

