Stellantis aumentará su producción en Brasil este año, según su director

RIO DE JANEIRO, 21 ago (Reuters) - La producción de vehículos de Stellantis en Brasil crecería este año a pesar de los retos del mercado, entre los que se incluyen las elevadas tasas de interés, dijo el vicepresidente de asuntos regulatorios del grupo para Sudamérica, João Irineu Medeiros.

El año pasado la empresa -que reúne varias marcas como Jeep, Citroen y Fiat-, produjo cerca de 900.000 vehículos en el país.

"Brasil vende actualmente 2,5 millones de vehículos ligeros al año y la tendencia es alcanzar los 3 millones en 2030", dijo el ejecutivo a Reuters el miércoles.

"No prevemos una pérdida o reducción (de la producción) para este año. Todavía no sabemos cuánto podemos crecer este año porque aún estamos en la mitad", añadió.

El directivo cree que el grupo es casi inmune a los aranceles de Estados Unidos contra Brasil, ya que la mayor parte de la producción del país está orientada a la demanda local y se venden pocos vehículos a México.

"Nuestro mayor mercado está aquí, producimos en Brasil y Argentina y exportamos a Latinoamérica, no tenemos impacto directo de esta situación", dijo Medeiros.

