Stellantis perdió más de 26.000 millones de dólares en 2025

Stellantis anunció este jueves una pérdida neta de 22.300 millones de euros (unos 26.300 millones de dólares) en 2025, la segunda más importante jamás anunciada por la compañía automovilística francesa, a causa de provisiones extraordinarias.

El grupo, que comercializa marcas como Peugeot, Citroën o Fiat, anunció una provisión extraordinaria de 22.000 millones de euros (25.900 millones de dólares) en el segundo semestre de 2025 para paliar la caída en la producción de vehículos eléctricos, cuyas ventas son muy inferiores a sus expectativas.

En 2025 la facturación de Stellantis bajó un 2%, hasta los 153.500 millones de euros (180.500 millones de dólares), a pesar de una ligera subida en volumen de las ventas: 5,48 millones de vehículos vendidos (+1 %) frente a los 5,41 millones de 2024.