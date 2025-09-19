Stellantis presenta batería para vehículos eléctricos más ligera y rápida de cargar

Por Gilles Guillaume

PARÍS, 19 sep (Reuters) - Stellantis presentó el viernes un prototipo de vehículo eléctrico con una batería de carga más rápida, ligera y asequible que elimina la necesidad de un inversor y un cargador independientes.

El sistema IBIS fue desarrollado en colaboración con Saft, filial de TotalEnergies. Es uno de los primeros de su clase y permite ahorrar peso y espacio, además de facilitar el mantenimiento, según Stellantis.

El nuevo sistema es un 10% más eficiente que un VE con una batería del mismo tamaño y reduce el tiempo de carga en una hora.

La falta de modelos asequibles y la lentitud de la recarga han sido un obstáculo para una mayor aceptación de los vehículos eléctricos por parte del público.

El fabricante alemán Porsche también está trabajando en el concepto de "inversor modular multinivel" que integra numerosos componentes eléctricos independientes en una sola unidad. La nueva batería IBIS se está probando en carretera en un Peugeot e-3008.

Esta tecnología podría integrarse en sus vehículos de serie a finales de la década, dijo Stellantis.

Los vehículos eléctricos actuales utilizan un inversor para convertir la corriente continua de la batería en corriente alterna que alimenta el motor eléctrico. En el modo de carga, la corriente alterna de la red se convierte en corriente continua para la batería. (Reporte de Gilles Guillaume; Editado en español por Javier Leira)