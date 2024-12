Stellantis retira más de 300.000 camionetas Ram por defecto en el sistema de frenos

Stellantis llamará al taller más de 300.000 camionetas pickup Ram Heavy Duty debido a que una pieza defectuosa podría causar la falla de ciertos sistemas de frenado.

El fabricante de automóviles con sede en Holanda indicó que la unidad de control hidráulico de las camionetas es propensa a fallar, lo que puede provocar que los sistemas de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad y control de tracción no funcionen correctamente. Stellantis señaló que los sistemas de frenado regulares no se ven afectados por la pieza defectuosa y que no tiene conocimiento de ninguna lesión relacionada.

Las pickup en cuestión son todos los modelos 2017-2018 e incluyen las Ram 2500, 3500, 4500 y 5500. El retiro del mercado incluye un total de 317.630 camionetas, incluyendo un pequeño número de ellas en Canadá, México y otros lugares.

Stellantis dijo que informará a los clientes que puedan estar afectados sobre cuándo podrán obtener el servicio, que será gratuito.

El mes pasado, Stellantis anunció el retiro del mercado de aproximadamente 207.000 SUVs Jeep y Dodge en Estados Unidos para solucionar un problema informático que puede desactivar los frenos antibloqueo y las características de seguridad del control electrónico de estabilidad. En septiembre, Stellantis retiró del mercado casi 1,5 millones de camionetas Ram en todo el mundo para corregir un problema de software que puede desactivar el sistema de control electrónico de estabilidad.

La semana pasada, la automotriz anunció que el CEO Carlos Tavares dejaría su cargo después de casi cuatro años.

Además de los llamados al taller, Stellantis está batallando con caídas en las ventas que han llevado a despidos e inflado los inventarios en los concesionarios. El último trimestre, Stellantis informó que los ingresos netos se desplomaron 27% respecto del mismo período del año anterior.

Stellantis, el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, fue creado por la fusión en 2021 de PSA Peugeot y Fiat Chrysler Automobiles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.