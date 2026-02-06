Stellantis se anota un deterioro millonario tras reducir su apuesta por el vehículo eléctrico

MILÁN, 6 feb (Reuters) - El fabricante de automóviles franco-italiano Stellantis anunció el viernes que registró un ajuste de valor de alrededor de 22.200 millones de euros (US$26.500 millones) en la segunda mitad del año pasado, ya que redujo sus planes de desarrollo de vehículos eléctricos y decidió "resetear" su negocio.

"La empresa ha tomado la gran mayoría de las decisiones necesarias para corregir el rumbo, en particular en lo que se refiere a la adaptación de nuestros planes de productos y nuestra cartera a la demanda del mercado", dijo Stellantis, que presentará su nuevo plan de negocio en mayo, en un comunicado.

Los gastos por deterioro incluyen desembolsos en efectivo por valor de aproximadamente 6.500 millones de euros que se prevé realizar en los próximos cuatro años, añadió. La medida de Stellantis, aunque de mayor envergadura, se produce tras decisiones similares de sus competidores estadounidenses Ford y General Motors, lo que supone un repliegue del sector automovilístico occidental tradicional frente a los modelos eléctricos en respuesta a las políticas del Gobierno de Trump y a la débil demanda de vehículos eléctricos.

Como resultado de las amortizaciones anunciadas, Stellantis prevé ahora unas pérdidas preliminares de entre 19.000 y 21.000 millones de euros en la segunda mitad de 2025 y no pagará dividendos este año, según ha declarado. La empresa publicará los resultados definitivos del segundo semestre y del año completo de 2025 el 26 de febrero.

La cotización de las acciones de Stellantis en la Bolsa de Milán se detuvo tras abrir con un descenso del 14,4% el viernes.

(1 dólar = 0,8477 euros) (Reporte de Giulio Piovaccari, edición de Gavin Jones; editado en español por Tomás Cobos)