Stellantis sustituye al director financiero en su última reorganización directiva

Por Romolo Tosiani y Giulio Piovaccari

MILÁN, 29 sep - Stellantis ascendió a Joao Laranjo a director financiero para sustituir a Doug Ostermann tras menos de un año en el cargo, en el último cambio en la dirección del fabricante de automóviles franco-italo-americano.

Laranjo, de nacionalidad brasileña, asumirá el cargo de forma inmediata y mantendrá su actual puesto de Director Financiero para Norteamérica, según anunció Stellantis el lunes, añadiendo que Ostermann se marchaba por motivos personales.

La decisión se produce apenas tres meses después de que el fabricante de Fiat, Peugeot y Jeep nombrara a Antonio Filosa como CEO tras una reorganización de la cúpula directiva provocada por los malos resultados en mercados clave.

EN PLENO CAMBIO DE RUMBO Según Michael Foundoukidis, analista de Oddo-BHF, el cambio "se suma a la inestabilidad general de la dirección y puede aumentar las preocupaciones sobre el alcance de los esfuerzos necesarios para dar la vuelta a la empresa", y calificó de "sorprendente" la salida de Ostermann.

Las acciones de Stellantis, que cotizan en Milán, cayeron hasta un 2,7% antes de recuperarse y cotizar un 1,1% al alza a las 1050 GMT.

Ostermann había asumido el cargo de director financiero en octubre del año pasado, durante un periodo de descenso de las ventas y la rentabilidad que acabó provocando la salida del anterior CEO Carlos Tavares.

Durante su breve mandato, Ostermann desempeñó un papel clave en la estabilización de la posición financiera de Stellantis y ayudó a dirigir el grupo a través de la transición del CEO, mientras sentaba las bases para una respuesta estratégica a su recesión.

Laranjo, que permanecerá en Detroit, también asumirá las responsabilidades de Ostermann como responsable de Stellantis Financial Services y miembro del consejo de Leapmotor, socio chino de VE.

Stellantis confirmó el lunes sus previsiones financieras para 2025, reiterando los objetivos anunciados en julio. (Reporte de Romolo Tosiani en Gdansk, Giulio Piovaccari en Milán. Reporte adicional de Gilles Guillaume en París. Edición de Matt Scuffham y Mark Potter)