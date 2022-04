Stepanenko pide a FIFA y UEFA que pospongan de nuevo la repesca de Ucrania para el Mundial

El internacional ucraniano Taras Stepanenko ha pedido a la FIFA y a la UEFA que pospongan nuevamente la repesca para el Mundial de Catar 2022 que debe jugar Ucrania, ya que, después de tanto tiempo sin jugar debido a la invasión rusa del país, sería "extremadamente difícil" conseguir "dos resultados positivos" en el 'playoff'.

"No queremos que se nos conozca como v√≠ctimas. Somos muchachos fuertes y capaces, todos est√°n bien y podemos jugar al 100%. Pero la pregunta que har√≠a es: ¬Ņc√≥mo podemos jugar un partido tan importante cuando no has jugado un partido durante tanto tiempo?", se√Īal√≥ en una entrevista a The Sunday Times.

El centrocampista del Shakhtar Donetsk jug√≥ un partido por √ļltima vez en diciembre, despu√©s de que la liga ucraniana se suspendiese por la guerra. "Todo futbolista sabe que si te recuperas de una lesi√≥n de mucho tiempo, por mucho que entrenes en el gimnasio y corras, sales a jugar al f√ļtbol y todo es diferente", recalc√≥.

"El nivel y la fuerza pueden no ser suficientes con un partido, pero se nos pedir√° que juguemos dos partidos incre√≠blemente dif√≠ciles en quiz√°s cuatro d√≠as para llegar al Mundial. Si no hay opci√≥n, debemos jugar. Pero creo que ser√≠a extremadamente dif√≠cil lograr dos resultados positivos. Esperamos que la FIFA y la UEFA lo entiendan y pospongan los partidos para darnos m√°s tiempo para prepararnos", a√Īadi√≥.

Escocia y Ucrania deb√≠an enfrentarse el mes pasado en las semifinales de la repesca, pero la FIFA retras√≥ el partido hasta junio. Gales, que venci√≥ a Austria (2-1) en su semifinal, a√ļn debe esperar para saber a qu√© equipo se enfrentar√° en la final del 'playoff', que decidir√° qui√©n conseguir√° su billete para el Mundial.

Gales, Escocia y Ucrania ya saben en qué grupo estarían si logran avanzar, ya que el ganador de su repesca estará junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos en el Grupo B.