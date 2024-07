Stephen Curry, leyenda de la NBA y novato olímpico que saborea el momento

Eclipsado por sus compañeros de generación LeBron James y Kevin Durant, el debut del Dream Team ante Serbia dejó el estreno olímpico de uno de los mejores jugadores de la historia, un satisfecho Stephen Curry que con 36 años saborea el esperado momento.

"Estaba un poco nervioso antes del partido, hasta el himno. La energía era increíble, ponerme este camiseta a este nivel era algo que esperaba hace mucho. Es por eso que me vieron agitado en la ceremonia de inauguración y hoy. Me ha encantado", señaló a la prensa Curry todavía emocionado tras convertirse en olímpico.

- Dos veces campeón mundial -

Campeón mundial en 2010 y 2014, era sorprendente que Curry no hubiera disputado unos Juegos.

Durant, de 35 años, suma tres oros desde que debutara en Londres-2012 y LeBron, de 39 y que llevaba 12 sin jugar con el equipo nacional, fue bronce en Atenas-2004 y oro en las dos ediciones siguientes.

¿Por qué no estuvo Curry en ninguna de estas citas? El mismo jugador lo explicó días antes de París-2024: "En 2012 no tenía el nivel para estar. En 2016 venía de las Finales y no sentí que tendría el descanso necesario para estar listo para la próxima temporada. Y en 2020, fue el año del covid, no era un buen momento".

El base, toda su carrera -15 años- en los Golden State Warriors y cuatro anillos de la NBA, único jugador de la historia con más de 3.000 triples, por fin escuchó el himno de su país en unos Juegos.

Lideraron a USA un imparable Kevin Durant, 23 puntos con solo un fallo en el lanzamiento, y LeBron James, 21 y el liderazgo total de su equipo.

La tercera pata de este trío de leyenda aportó 11 puntos, con tres triples, uno de ellos marca de la casa, lanzamiento y giro hacia la grada antes que el balón entre, para deleite de los 27.000 espectadores en el estadio Pierre Mauroy de Lille.

- Con un ojo en la política -

El viernes, Curry había participado orgulloso en la inauguración de los Juegos, el paseo fluvial por el Sena, en el enorme barco de la delegación USA que encabezaron como abanderados LeBron y la tenista Coco Gauff.

Un día antes levantó gran expectación en el centro de prensa de Porte Maillot, al oeste de París. Entonces dejó a un lado el básquet y confirmó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como sucesora de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.

"Este es un momento muy interesante para nuestro país", arrancó el base de los Warriors, la franquicia de San Francisco (California), la zona en la que Harris nació y forjó su carrera.

"El presidente Biden le dio su apoyo y la vicepresidenta Harris está intentando aportar su energía a esta campaña y con suerte ella estará en la boleta para ganar las elecciones", señaló.

"Sabiendo lo dividido que está nuestro país en estos momentos, estoy entusiasmado con el viaje que ella tiene por delante", señaló en un mensaje de unión que también ha compartido LeBron James.

Finalmente, lanzó un mensaje de esperanza: "Me emociona saber que estamos representando a nuestro país aquí. Espero que esta sea una buena manera de contribuir a seguir unificando el país.. El deporte une a mucha gente".

Pm/ma

AFP