Stephen Miran, el 'hombre de Trump' en la Fed, asegura que los aranceles no están subiendo la inflación

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

Stephen Miran, el nuevo gobernador de la Reserva Federal (Fed) designado por Donald Trump en sustitución de la dimitida Adriana Kugler, ha asegurado este viernes que no ve signos de que los aranceles estén elevando la inflación.

"No veo ninguna inflación importante derivada de los aranceles. No veo pruebas de que esté ocurriendo", ha afirmado Miran durante una entrevista con la 'CNBC' recogida por Europa Press. Asimismo, se ha declarado parte de "una minoría que no está preocupada por la inflación arancelaria", al tiempo que, por el contrario, ha augurado que las políticas antiinmigración de Trump tendrán un "efecto marcadamente desinflacionario".

Miran fue juramentado el pasado martes para poder incorporarse a tiempo a la reunión de fijación de tipos del día siguiente. En aquella cita, defendió recortar los tipos en 50 puntos básicos, por lo que figuró como la única voz discrepante respecto de la opinión mayoritaria que se decantó por un cuarto de punto.

Miran fue nominado el 2 de septiembre por el mandatario republicano y confirmado el lunes por el Senado estadounidense para cubrir los cuatro meses restantes del mandato de Kugler. Este se incorporó a la Fed al tomarse una excedencia sin sueldo de su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Trump optó por Miran para alterar la composición del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y aumentar las posibilidades de que el instituto emisor reduzca los tipos de interés a toda costa, lo que abarataría los costes de financiación del Gobierno y dinamizaría la actividad económica.