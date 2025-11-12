Stephen Vogt de Cleveland y Pat Murphy de Milwaukee, Managers del Año por 2do año consecutivo

Stephen Vogt de Cleveland ganó su segundo premio consecutivo al Manager del Año de la Liga Americana y Pat Murphy de Milwaukee repitió el honor en la Nacional.

Vogt recibió 17 de los 30 votos para el primer lugar por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, superando a John Schneider de Toronto y Dan Wilson de Seattle. La votación se llevó a cabo antes de la postemporada y los resultados se anunciaron el martes por la noche.

Murphy obtuvo 27 votos para el primer lugar. Terry Francona de Cincinnati fue segundo, seguido por Rob Thomson de Filadelfia.

El último manager de la Liga Americana en ganar el premio en temporadas consecutivas fue Kevin Cash de Tampa Bay en 2020 y 2021. El anterior manager en repetir como galardonado de la Liga Nacional fue Bobby Cox para Atlanta en 2004 y 2005.

Este miércoles, se anunciará al ganador del Premio Cy Young para cada liga. El jueves, se entregarán los premios al Jugador Más Valioso.

