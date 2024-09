Stephen Williams gana la Vuelta a Gran Bretaña

El galés Stephen Williams (Israël-Premier Tech) ganó la Vuelta a Gran Bretaña este domingo, su tercera victoria en 2024, luego de una última etapa ganada por el esloveno Matevz Govekar en Felixstowe, al este de Inglaterra.

Williams, de 28 años y ganador de dos etapas esta semana, sucede en el palmarés al belga Wout von Aert, que no participó esta edición, y enriquece su palmarés luego de haber ganado el Tour Down Under en enero y la Flecha Valona en abril.

- Clasificación de la 6ª etapa:

1. Matevz Govekar (SLO), los 158,4km en 3h22:18

2. Rasmus Pedersen (DAN), m.t.

3. Ben Swift (GBR), m.t.

4. Ethan Vernon (GBR), m.t.

5. Erlend Blikra (NOR), m.t.

...

- Clasificación general:

1 Stephen Williams (GBR/Israel-Premier Tech) en 21h25:14

2. Oscar Onley (GBR) a 16.

3. Tom Donnenwirth (FRA) a 36.

4. Mark Donovan (GBR) a 40.

5. Joseph Blackmore (GBR) a 41.

6. Jelte Krijnsen (NED) a 1:39

7. Edoardo Zambanini (ITA) a 1:40

8. Mathias Bregnhoj (DEN) a 1:58

9. Noa Isidore (FRA) a 1:58

10. Sean Flynn (GBR) a 2:03

...

jta/zub/dam/mcd

AFP