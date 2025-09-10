Stephenson conecta jonrón de 2 carreras en la 9ª y da triunfo a Rojos, 4-3 sobre Padres

SAN DIEGO (AP) — Tyler Stephenson conectó un jonrón de dos carreras por todo el jardín izquierdo cuando había dos outs en la novena entrada —cinco después de que Fernando Tatis Jr. le robó uno en el bosque derecho— y los Rojos de Cincinnati se impusieron el martes 4-2 a los Padres de San Diego.

Stephenson bateó su cuadrangular al balcón inferior del almacén de ladrillos en la esquina del jardín izquierdo del Petco Park, ante un lanzamiento del cerrador venezolano Robert Suarez (4-6) con cuenta de 2-1, para darles a los Rojos una ventaja de 4-2.

En la cuarta entrada, Tatis realizó un salto perfectamente sincronizado para colocar su guante por encima de la pared del jardín derecho y robarle a Stephenson un jonrón de dos carreras. El dominicano estuvo cerca de lograr un doble play sobre Gavin Lux, quien casi llegó hasta la segunda base pero retrocedió a la inicial.

Fue el cuarto robo de jonrón por parte de Tatis en 27 juegos en casa desde el 8 de julio.

Los Padres comenzaron la jornada un juego detrás de los Dodgers de Los Ángeles, punteros de la División Oeste de la Liga Nacional. San Diego posee por ahora el segundo de los dos comodines de la Liga Nacional.

Cincinnati se acercó a tres juegos de los Mets de Nueva York en la puja por el último puesto de playoffs de la Nacional.

Los Rojos tomaron una ventaja temprana por segunda noche consecutiva, esta vez con jonrones de Sal Stewart en la primera entrada y Will Benson en la segunda, ambos contra Michael King.

San Diego empató en la quinta entrada con un triple impulsor de Jackson Merrill y un elevado de sacrificio de Jake Cronenworth contra Zack Littell. Merrill conectó un triple de dos carreras para empatar en la sexta entrada el lunes, en la victoria por 4-3 en diez entradas del lunes por la noche.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-1, Noelvi Marte de 2-0.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 3-0, Manny Machado de 4-0, Ramón Laureano de 3-0 con una anotada. El cubano José Iglesias de 1-0. El venezolano Freddy Fermín de 2-0.