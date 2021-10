Sterling contempla salir del City y afrontar un "nuevo desafío"

El jugador del Manchester City e internacional ingl√©s Raheem Sterling ha se√Īalado que "siempre" ha pensado en afrontar un "nuevo desaf√≠o" de jugar lejos de la Premier League y de su actual club, en el que esta temporada est√° teniendo menos peso a las √≥rdenes de Pep Guardiola.

En la conferencia 'FT Business of Sport' en Estados Unidos, Sterling se abri√≥ a s√≠ mismo las puertas de salida del City y de la Premier. "Siempre he pensado: 'Sabes, tal vez alg√ļn d√≠a me encantar√≠a jugar en el extranjero y ver c√≥mo me enfrentar√≠a a ese desaf√≠o'", reconoci√≥.

Tras pasar toda su carrera futbol√≠stica profesional, a sus 26 a√Īos, entre Liverpool y Manchester City, Sterling est√° afrontando un inicio de temporada 2021/22 peculiar al haber sido titular √ļnicamente en dos partidos en la Premier League.

Despu√©s de anotar 30 goles en 51 apariciones durante la campa√Īa 2019-20, el delantero solo logr√≥ marcar 14 veces la temporada pasada y esta temporada, en siete partido, suma un √ļnico tanto.

"Como dije, el f√ļtbol es lo m√°s importante para m√≠, con los desaf√≠os que me he propuesto desde joven y tambi√©n sue√Īos de jugar en el extranjero. Como jugador ingl√©s, todo lo que s√© es la Premier League y siempre he tenido algo (en m√≠) que tal vez alg√ļn d√≠a me encantar√≠a jugar en el extranjero para ver c√≥mo me enfrentar√≠a a ese desaf√≠o", se explic√≥.

No obstante, el entrenador 'citizen', Pep Guardiola, ve todav√≠a a Sterling como pieza clave en sus esquemas, y tiene contrato vigente hasta 2023. "Nuestros incre√≠bles √©xitos en las √ļltimas temporadas hubieran sido imposibles sin Raheem", reconoci√≥, con anterioridad, el t√©cnico catal√°n.

"Es un jugador tan importante que alcanza unos estándares increíblemente altos y tengo que decirle que esos son los estándares que debe mantener para él y para el equipo, y estoy seguro de que volverá a eso. Soy optimista de que tendrá un gran buena temporada", auguró el de Santpedor en esta misma temporada.