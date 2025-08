Sterling Sharpe no celebra su ingreso al Salón de la Fama por problema ocular

CANTON, Ohio, EE. UU. (AP) — Tal vez la magnitud del logro impacte a Sterling Sharpe cuando suba al escenario el sábado y vea su busto de bronce que se exhibirá permanentemente en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

El exestrella receptor abierto de los Packers de Green Bay será consagrado en la inmortalidad del fútbol americano junto con el esquinero Eric Allen, el ala defensiva Jared Allen y el ala cerrada Antonio Gates como la Clase de 2025.

Pero Sharpe no ha podido celebrar completamente el honor porque ha estado lidiando con problemas en su ojo derecho. Todavía se estaba recuperando de una cirugía ocular cuando su hermano, el ala cerrada del Salón de la Fama Shannon Sharpe, le informó frente a las cámaras de televisión que había sido seleccionado.

"Tuve un desprendimiento de retina, así que estaba lidiando con no poder ver", dijo Sterling Sharpe el jueves. "Todavía hay una posibilidad de que no pueda ver con mi ojo derecho, así que para mí, nunca me involucré completamente en el proceso de alegría y emoción y lo que significa y todo eso porque si alguien me hubiera preguntado cuando tuve la cirugía ocular en octubre: 'Tienes que elegir. Puedes tener vista y conservar tu ojo derecho o puedes ser miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.' Habría elegido la vista y conservar mi ojo derecho.

"Así que nunca realmente en este viaje tuve una oportunidad porque he tenido cuatro cirugías y acabo de enterarme la semana pasada que tengo un agujero en mi retina, así que probablemente estoy preparado para otra cirugía, nunca tuve la alegría de poder simplemente lidiar con eso porque he estado lidiando con cirugías, presión, catarata, desprendimiento de retina, retina desgarrada, ahora un agujero en mi retina".

Los problemas de salud no son nuevos para Sharpe. Una lesión en el cuello acortó su carrera en la NFL después de siete temporadas, retrasando su entrada al Salón de la Fama porque siempre existía la pregunta de si jugó lo suficiente.

Ya no hay disputas. Está dentro. Recibirá su chaqueta dorada el viernes por la noche. Sharpe promedió 85 recepciones y 1162 yardas en su carrera, terminando con 65 touchdowns. Fue nombrado a cinco Pro Bowls y obtuvo honores de primer equipo All-Pro en tres ocasiones.

Sharpe y su hermano menor, quien fue inducido en 2011, se convertirán en los primeros hermanos en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

"Eso es difícil para mí (de comprender) porque de donde venimos, dos pequeños niños negros de Glenville, Georgia, un pueblo de unas 2500 personas, este no es un sueño que tienes en la granja", dijo Sterling Sharpe. "Este no es un sueño que tienes empacando heno y acorralando pollos y persiguiendo cerdos y recogiendo tabaco. No tienes este sueño.

Es definitivamente un honor, verdaderamente una bendición de Dios.

“Honestamente, soy un firme creyente de que no todo tiene que ser articulado y explicado y este es uno de esos que es simplemente un honor tremendo que lo miras de la manera en que caminas. Pero estaría haciendo un gran deservicio a nosotros, estaría haciendo un gran deservicio al Salón de la Fama, estaría haciendo un gran deservicio a este honor al tratar de hablar sobre cuán emocionados, entusiasmados, campeones estamos de ser los primeros hermanos en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Esto es mucho más grande que cualquier meta o sueño que él o yo tuvimos de niños”.

Eric Allen

El esquinero seis veces Pro Bowl jugó siete temporadas con los Eagles, tres con los Saints y cuatro con los Raiders. Tuvo 54 intercepciones en su carrera, incluidas ocho devueltas para touchdowns.

Allen también jugó béisbol en la escuela secundaria Point Loma en San Diego. Atribuye a ese deporte haberlo ayudado a convertirse en uno de los mejores esquineros del juego.

“Sí, el béisbol es un deporte de equipo, pero cuando estás al bate, eres tú y el lanzador”, dijo Allen. “Eso me ayudó a jugar como esquinero porque si es tercera y siete, tercera y ocho y sabes a dónde van con el balón y estás sobre ese tipo, eres tú y él, así que esa habilidad más los entrenadores que tuve al principio, pude jugar el juego desde el cuello hacia arriba y esa es una parte importante de jugar como esquinero”.

Jared Allen

Allen fue seleccionado para cinco Pro Bowls, fue cuatro veces All-Pro y tuvo 136 capturas en 12 temporadas con los Chiefs, Vikings, Bears y Panthers.

Tuvo 22 capturas para Minnesota en 2011, solo una menos de romper el récord de una sola temporada de 22 1/2 capturas establecido por Michael Strahan en 2001 y empatado por T.J. Watt en 2021. A Allen en realidad se le acreditó una captura sobre Aaron Rodgers durante un juego esa temporada, pero la puntuación oficial de la jugada se cambió a una captura de equipo después del juego. Rodgers dejó caer un centro de escopeta, persiguió el balón, cayó sobre él y Allen saltó sobre él.

Él cree que Allen es el poseedor del récord.

“Hola Jared, soy Aaron Rodgers”, dijo Rodgers, vistiendo un uniforme de los Steelers, en un video publicado en las redes sociales por los Vikings. “Eres el líder de capturas de una sola temporada de todos los tiempos. No me importa lo que digan los números, porque esa captura fantasma... que te quitaron te daría el récord. Así que, en mi libro, y probablemente en el libro de la mayoría de los fanáticos de los Vikings, eres el líder de capturas de una sola temporada de todos los tiempos, amigo mío”.

Antonio Gates

Una estrella del baloncesto universitario en Kent State, Gates firmó con los San Diego Chargers como agente libre y se convirtió en All-Pro en su segunda temporada. Se convertirá en el primer jugador en ser inducido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional sin haber jugado el deporte en la universidad.

Jugó las 16 temporadas de su carrera en la NFL con los Chargers, terminando con 955 recepciones para 11.841 yardas y 116 touchdowns.

"Fui muy afortunado y afortunado", dijo Gates. "Lo estaba haciendo un año a la vez. Nunca dejé que mi pasado reflejara mi presente. Nunca dejé que mi futuro reflejara mi presente. Viví en el momento cada año. Cada año tenía que hacer el equipo, cada año tenía que ser la mejor versión de Antonio Gates. Cada año tenía que mejorar. En última instancia, terminé sumando 16 años. ... Es un testimonio del respeto que la organización tenía por mí y los sacrificios que pude hacer".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.