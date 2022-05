Stevanato Group y Owen Mumford firman un acuerdo de colaboración exclusiva para el innovador autoinyector Aidaptus®

PIOMBINO DESE, Italia--(BUSINESS WIRE)--may. 4, 2022--

Stevanato Group (NYSE: STVN), un proveedor de soluciones de contención, administración de fármacos, y diagnóstico para las industrias farmacéutica, biotecnológica y de ciencias de la vida, ha firmado un contrato de exclusividad con el importante desarrollador y fabricante de dispositivos médicos, Owen Mumford, para el autoinyector Aidaptus ®.

The signing of the Agreement between Stevanato Group and Owen Mumford. From left: Mr. Franco Stevanato - Executive Chairman of Stevanato Group; Mr. Mauro Stocchi - Chief Business Officer of Stevanato Group; Mr. Jarl Severn - CEO and Managing Director of Owen Mumford; Mr. Adam Mumford - Director of Owen Mumford. (Photo: Business Wire)

El acuerdo le concede a Stevanato Group exclusividad para fabricar el dispositivo, lo que le permite ofrecer a sus clientes farmacéuticos un paquete completo de capacidades. Stevanato Group moldeará los componentes de Aidaptus ® y proporcionará equipos de subensamblaje y acabado, al tiempo que también facilitará jeringas precargadas líderes en el mercado para permitir que los clientes farmacéuticos creen el producto final para uso del paciente. Stevanato Group se encargará de ensamblar los componentes en sus sitios fabricación al rededor del mundo, mientras que Owen Mumford lo hará en su centro de ensamblaje automático de excelencia en el Reino Unido.

Se prevé que la colaboración dé valor añadido a los clientes, gracias a la combinación de experiencia en dispositivos de clase mundial y capacidades de manufactura. Se espera que con esta alianza se agilice la producción de dispositivos y se ofrezca al mercado todo el valor de la innovadora plataforma de Aidaptus ®.

Aidaptus ® es un autoinyector desechable de 2 pasos cuyo diseño versátil permite usar jeringas de vidrio precargadas de 1mL y 2.25 mL en el mismo dispositivo base. También ofrece tecnología de detección de émbolo con un vástago de embolo autoajustable que se adapta automáticamente a las posiciones del mismo y a los diferentes volúmenes de carga en cada jeringa, sin necesidad de intercambiar partes. El autoinyector está disponible con dos distintas resistencias de resorte para ajustarse a una variedad de medicamentos con diferentes viscosidades.

Con más de 70 años de experiencia, Stevanato Group apoya a empresas farmacéuticas con el grado correcto de flexibilidad para que cumplan con sus objetivos de calidad y productividad. Con una oferta integrada de capacidades de moldeado con inyección de precisión y plataformas de ensamblaje modular, la empresa ofrece la posibilidad de escalar la producción y hacer la transición de ensayos clínicos a producción de gran volumen con flexibilidad extrema.

Adam Mumford, Director de Owen Mumford, afirmó que Aidaptus ® les ayudará a los pacientes a administrarse sus propias terapias individuales con un dispositivo simple y fácil de usar. Al mismo tiempo, este autoinyector puede ayudar a reducir la complejidad, minimizar riesgos en la cadena de suministro y simplificar el ensamblaje final para productos combinados de empresas farmacéuticas y biotecnológicas, gracias a su capacidad de adaptación a jeringas de distintos tamaños y volúmenes. A menudo, se presentan cambios en estos parámetros durante el desarrollo o la gestión del ciclo de vida de los fármacos inyectables. Ahora no es necesario también cambiar el dispositivo”.

Mauro Stocchi, Director General de Negocios de Stevanato Group, comentó: "Consideramos que este acuerdo es un paso importante hacia la mejora y el crecimiento de las oportunidades en nuestros sistemas de administración, al tiempo que ampliamos nuestras capacidades en este mercado clave. A medida que trabajamos constantemente con nuestros clientes para satisfacer sus necesidades, continuamos observando un incremento en la demanda de autoinyectores. Con este acuerdo, explotaremos la gama competa de capacidades integradas de Stevanato Group, gracias a que tendremos la posibilidad de ofrecer equipos de manufactura y ensamblaje de dispositivos, además de jeringas precargables".

“Stevanato Group es una empresa establecida con excelente reputación en la industria farmacéutica,” mencionó Michael Earl, Director de Servicios Farmacéuticos de Owen Mumford. “Cuenta con vasta experiencia en moldeado complejo y en operaciones de ensamblaje, además será una fuente confiable de componentes de calidad para nuestro autoinyector Aidaptus ®. Formar una colaboración con Stevanato Group nos dará mayor credibilidad en el mercado y aportará solidez a nuestra cadena de suministro”.

Steven Kaufman, VP de Sistemas de Administración de Fármacos en Stevanato Group, añadió: "La plataforma de autoinyectores Aidaptus ® combina la facilidad de uso para los pacientes, con menor tiempo de comercialización para las organizaciones farmacéuticas. Buscamos ser el socio estratégico con el cual desarrollar productos innovadores de combinación, mientras continuamos ampliando nuestras capacidades integradas en el ámbito de la administración de fármacos, y por este motivo, estamos muy entusiasmados de trabajar con Owen Mumford”.

Se dará inicio conjuntamente a esta colaboración en Pharmapack 2022. A Stevanato Group le complacerá presentar Aidaptus ® y su cartera de soluciones integradas el 18 y 19 de mayo en Pharmapack Europe, Paris Expo, cabinas no. B56 y B58.

Stevanato Group

Fundado en 1949, Stevanato Group es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de contención, suministro de medicamentos y diagnóstico para las industrias farmacéutica, biotecnológica y de ciencias de la vida. El Grupo ofrece una cartera integrada y completa de productos, procesos y servicios que responden a las necesidades de los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos en cada una de las fases de desarrollo, clínica y comercial. Las capacidades básicas de Stevanato Group en materia de investigación y desarrollo científico, su compromiso con la innovación técnica y su excelencia en ingeniería son fundamentales para su capacidad de ofrecer soluciones de valor añadido a los clientes. Para saber más, visite stevanatogroup.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas. Las palabras "objetivo", "oportunidades" y expresiones similares (o su negativo) identifican algunas de estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son declaraciones relativas a las intenciones, creencias o expectativas actuales de la empresa en relación con, entre otras cosas, la oferta de productos de la empresa, el uso potencial de los productos de la empresa para tratar diferentes enfermedades, las oportunidades de crecimiento, la posición en el mercado y la expansión de las capacidades integradas de la empresa. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se basan en numerosas suposiciones relativas a las estrategias empresariales presentes y futuras de la empresa y al entorno en el que ésta operará en el futuro. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y contingencias inherentes, conocidos y desconocidos, ya que se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias que pueden o no producirse en el futuro y pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Muchos de estos riesgos e incertidumbres están relacionados con factores que escapan a la capacidad de la empresa para controlar o estimar con precisión, como las condiciones futuras del mercado, las fluctuaciones monetarias, el comportamiento de otros participantes en el mercado, las acciones de los reguladores y otros factores como la capacidad de la empresa para seguir obteniendo financiación para satisfacer sus necesidades de liquidez, los cambios en el marco político, social y normativo en el que opera la empresa o en las tendencias o condiciones económicas o tecnológicas. Por lo tanto, los lectores no deben confiar indebidamente en estas declaraciones, especialmente en relación con cualquier contrato o decisión de inversión. Salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas.

