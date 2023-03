Steve Bannon vuelve al juzgado por presunto fraude: "No iré a la cárcel, es todo una estafa"

Steve Bannon, el que fuera asesor ideológico de el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ya está condenado a cuatro meses de prisión por no colaborar en la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha aparecido este martes en un juzgado de Nueva York por su presunta involucración en otro caso y ha asegurado: "No iré a prisión, es todo una farsa".

Bannon ha acudido al Tribunal Supremo de Manhattan, Nueva York, este martes para una vista sobre un presunto fraude en la recaudación de fondos del proyecto 'We Build the Wall', un mecanismo que permitía la donación de los simpatizantes de Trump para financiar su proyecto estrella, la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur con México.

De acuerdo con la acusación, ese dinero no se habría utilizado para ese cometido, sino que el Gobierno lo habría usado para enriquecerse. En su último día como presidente, Donald Trump indultó a Bannon por estos presuntos delitos, pero eso no impide que el Estado lo investigue y juzgue, como ocurre ahora.

Bannon ya fue condenado el pasado julio por negarse a colaborar en la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, por el que se le ha sentenciado a cuatro meses de cárcel, que el magnate ha recurrido. Por este nuevo caso de fraude y lavado de dinero podría enfrentarse a 15 años de cárcel.

A la vista de este martes, Bannon ha acudido con un equipo nuevo de abogados, después de que los anteriores alegaran que no tienen contacto con el político desde enero. Estos nuevos abogados tienen hasta mayo para revisar las pruebas que ya se entregaron al anterior equipo de letrados hace cinco meses, según recoge el portal estadounidense ABC News.

El juez asignado al caso, Juan Merchan, ha expresado la necesidad de acelerar el proceso: "A parte de hacer entrega de las pruebas, no hemos avanzado nada más, y parte de la culpa la tiene el señor Bannon. No podemos seguir alargando este caso".

También figura como acusada la organización 'We Build The Wall', en la vista de este martes el abogado de su defensa ha pedido que se retiren los cargos contra el grupo, ya que "todas las personas que formaban parte de 'We Build The Wall' han dimitido, por lo que no habrá nadie en la organización con quien pueda comunicarme". Merchan no ha confirmado ni denegado la petición, y ha pedido al abogado defensor que vuelva al juzgado el 16 de marzo.

