Steven Kwan conecta elevado de sacrificio en la 9ª y Guardianes superan 5-4 a Marineros

CLEVELAND (AP) — El venezolano Brayan Rocchio conectó un sencillo que impulsó a Nolan Jones con la carrera del empate, y luego anotó con un elevado de sacrificio de Steven Kwan en la novena entrada, para que los Guardianes de Cleveland superaran el viernes 5-4 a los Marineros de Seattle.

Jones inició la novena con un doble y avanzó con el suave hit de Rocchio al jardín izquierdo. El jardinero cubano-mexicano Randy Arozarena lanzó mal la pelota, permitiendo que Rocchio avanzara a tercera.

Tim Herrin (5-3) lanzó una novena entrada sin carreras para aportar la victoria que acercó a Cleveland a cuatro juegos de Seattle en la lucha por la última posición de comodín de la Liga Americana. El cerrador mexicano de los Marineros, Andrés Muñoz (3-2), sacó un out y permitió dos carreras, una de ellas sucia.

Los Guardianes estaban abajo 4-0 después de cinco entradas. Kyle Manzardo conectó un jonrón en la sexta y Jones añadió otro cuadrangular solitario en la séptima, ambos contra George Kirby.

El dominicano Ángel Martínez acercó a los Guardianes a 4-3 en la octava, impulsando a su compatriota José Ramírez con un sencillo.

Los Marineros anotaron cuatro veces en la primera entrada contra Logan Allen. El dominicano Julio Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez impulsaron carreras.

Otro dominicano, Jorge Polanco, depositó la pelota más allá de la cerca del jardín izquierdo con su 21º jonrón de la temporada.

El jardinero quisqueyano Víctor Robles comenzó a cumplir una suspensión de siete juegos por lanzar su bate a un lanzador durante un juego con la sucursal de la Triple-A en Tacoma.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 3-2 con una anotada. Los dominicanos Rodríguez de 4-1 con una anotada y una producida, Polanco de 4-2 con una anotada y dos producidas. El venezolano Suárez de 4-1 con una remolcada.

Por los Guardianes, los dominicanos Ramírez de 3-1 con una anotada, Martínez de 3-1 con una remolcada. El venezolano Rocchio de 4-2 con una anotada y una producida.