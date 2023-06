stichd pasa a ser socio oficial de promoción comercial del Equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®

‘S-HERTOGENBOSCH, Países Bajos & SILVERSTONE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--jun. 7, 2023--

El socio global de licencias stichd acaba de firmar un acuerdo a largo plazo con el Equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® (AMF1 Team), que le otorga los derechos exclusivos para diseñar, producir y distribuir la indumentaria para aficionados del grupo a partir de 2024.

Global licensing partner stichd has signed a long-term agreement with the Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1 Team), which gives it the exclusive rights to design, produce and distribute the group’s fanwear products starting in 2024. (Graphic: Business Wire)

stichd, que forma parte del Grupo PUMA, obtendrá los derechos de distribución mundial para vender prendas y accesorios de marca del equipo AMF1 para hombres, mujeres y niños a través de varios canales en Internet y tradicionales. También se convertirá en el socio oficial de comercio electrónico del equipo.

«Nos sentimos más que entusiasmados de sumar fuerzas con el equipo AMF1», comentó Nina Nix, directora ejecutiva de stichd. «A medida que la F1® y Aston Martin siguen creciendo, nos preparamos para traducir esta pasión en prendas y accesorios de moda. Estamos deseando hacerlo con el equipo AMF1».

stichd, una empresa de indumentaria con licencia para aficionados y ropa de estilo de vida, así como medias y calcetines, ropa interior y trajes de baño, pondrá a la venta los artículos oficiales del equipo AMF1 en amf1.com, la tienda en línea Fuel for Fans y otras tiendas en Internet y tradicionales.

«Realmente percibimos la pasión y la intensidad de nuestros seguidores», declaró Jefferson Slack, director general comercial y de marketing del AMF1 Team. «Este año hemos asistido a un enorme crecimiento de nuestra audiencia, sobre todo a medida que han mejorado las actuaciones del equipo en los circuitos. Gran parte de lo que hacemos como equipo tiene como objetivo sorprender y deleitar a nuestros seguidores. Asociarnos con stichd para poner a disposición de todos la ropa oficial para aficionados es una oportunidad fantástica, y estamos deseando trabajar con ellos en la primera colección del año que viene».

A partir de 2024, stichd también tendrá los derechos exclusivos para operar las tiendas para aficionados durante cada fin de semana de la carrera de Formula One®. En estas tiendas, stichd venderá productos de Formula One®, así como réplicas de equipos, indumentaria para aficionados y colecciones de edición especial, incluida la vestimenta para aficionados de AMF1, las prendas del equipo, los especiales de los pilotos y las réplicas de las equipaciones de los equipos.

PUMA, la casa matriz de stichd, es el proveedor líder de equipaciones de competición para pilotos, ropa de equipo y productos de promoción comercial en Formula One® y otras series de automovilismo.

Los primeros productos de la nueva asociación de stichd con AMF1 estarán disponibles en cuanto comience la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de la FIA.

Acerca de stichd

stichd es un socio de marcas en el que confían sus clientes. Su sede central se encuentra en 's-Hertogenbosch (Países Bajos). La empresa, que emplea a más de 700 personas, cuenta actualmente entre sus marcas asociadas a: PUMA, Tommy Hilfiger, Levi's, Head, Calvin Klein, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari, Porsche Motorsport, Ayrton Senna, Formula 1, Formula E, BMW Lifestyle and Motorsport y Manchester City Football Club. Desde medias y ropa interior de marca hasta trajes de baño de moda, indumentaria para aficionados y ropa y accesorios de estilo de vida, stichd se enorgullece de fabricar productos universales y personales, para todo el mundo. En stichd, los productos se consideran héroes humildes, piezas íntimas y apreciadas por muchos. Al asociarse con una serie de marcas de primer nivel mundial, stichd fabrica productos excepcionales para un público global y logra un equilibrio entre la comprensión de esas marcas y los mercados, al tiempo que fabrica productos que gustan al público. Con la misión de crear comodidad de forma consciente, stichd no deja de innovar y sigue siendo líder en artículos esenciales de moda, indumentaria para fans y de estilo de vida. Para obtener más información, visite www.stichd.com

Acerca del Equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®

La legendaria marca Aston Martin debutó en la Fórmula 1 en 1959 y regresó a este deporte en 2021 bajo la dirección del empresario canadiense Lawrence Stroll. Con un apasionado equipo de personas en su seno y una talentosa plantilla de pilotos, entre los que se encuentran el doble campeón del mundo Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, hablamos de una escudería con una rica herencia y una nueva perspectiva. Junto con sus socios colaboradores y estratégicos, el equipo con sede en Silverstone trae nueva energía a este deporte con la determinación de revolucionar el panorama y competir al máximo nivel.

