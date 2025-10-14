Stifel inicia Almirall en "comprar" al entrar en "su fase más convincente hasta la fecha"

** Stifel inicia la cobertura de la farmacéutica española Almirall con una recomendación de "comprar" y un precio objetivo de 14,50 euros, citando su exitosa transformación en un especialista europeo líder en dermatología médica

** A pesar de un fuerte repunte, el bróker considera que su valoración es atractiva y afirma que "creemos que Almirall está entrando en su fase más convincente hasta la fecha", ya que no refleja el perfil de crecimiento superior de la compañía

** El bróker señala que se espera que los productos biológicos insignia Ebglyss, para la dermatitis atópica, e Ilumetri, para la psoriasis, impulsen una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de las ventas del grupo del 10% entre 2024 y 2030

** Se espera una revalorización de la empresa impulsada por la aceleración de Ebglyss, la publicación de los resultados clínicos de fase II en 2026-27 y la posible concesión de licencias o fusiones y adquisiciones

** De los 11 analistas que cubren Almirall, nueve valoran sus acciones como "fuerte compra" o "compra" y dos como "mantener", según datos de LSEG (Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Paula Villalba)