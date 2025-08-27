Sting, demandado por sus excompañeros de "The Police" por derechos de autor

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El músico Sting ha sido demandado por sus antiguos compañeros de la banda The Police, que le reclaman millones de euros por derechos de autor, según informa el periódico 'The Sun'.

Sting, de 73 años, ha recibido una orden del Tribunal Superior emitida por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland. Los miembros de The Police han presentado su reclamación por daños y perjuicios "sustanciales" tras años de disputas legales.

"Esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto", ha comentado una fuente al medio británico.

Tanto Summers como Copeland aseguran que les deben millones en regalías perdidas. La batalla legal ha sido registradas en el Tribunal Superior de Londres bajo el título "contratos y acuerdos comerciales generales". Sting aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited.

The Police se formó en 1977 y se separó a mediados de los 80 tras haber vendido 75 millones de discos en todo el mundo. 'Every Breath You Take' fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década. Según el medio citado, Sting gana medio millón de libras al año en regalías solo por esa canción. Un portavoz de Sting ha negado a 'The Sun' que la acción estuviera relacionada con la canción.