El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha denunciado este jueves que las elecciones presidenciales en Rusia no serán "libres ni justas", dado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no cuenta con rivales competitivos porque sus principales opositores están en la cárcel, en el exilio o fueron asesinados".

"Unas elecciones libres y justas son fundamentales para cualquier democracia. Y las elecciones en Rusia no serán libres y justas. Porque ya sabemos que los políticos de la oposición están en la cárcel, algunos han sido asesinados y muchos están en el exilio", ha asegurado el jefe político de la OTAN en una rueda de prensa en Bruselas con motivo de la presentación del informe anual de la alianza.

El ex primer ministro noruego ha avanzado que los comicios no serán competidos y no contará con las condiciones democráticas mínimas. "Para que las elecciones sean libres y justas, se necesita competencia, que haya listas diferentes, un debate abierto y contar con prensa libre e independiente", ha afirmado.

Ha recalcado que Putin lleva décadas en el poder en Rusia y "nadie espera" que las elecciones presidenciales rusas de esta semana "traigan algún cambio en el Kremlin", al tiempo que ha denunciado como ilegales cualquier intento de organizar elecciones en los territorios ocupados en Ucrania.

Rusia se dirige este viernes a las urnas en el marco de unas elecciones históricas que durarán tres días y en las que el presidente ruso vuelve a partir como favorito ante la ausencia de una oposición real. La lista de candidatos a la Presidencia se ha visto reducida a cuatro después de que Boris Nadezhdin --el único candidato crítico con la guerra en Ucrania-- quedara fuera de la carrera electoral.

Las voces críticas con su Gobierno siguen denunciando actos de represión y persecución contra los disidentes, una postura que ha cobrado fuerza recientemente tras la muerte de Alexei Navalni, una de las caras más reconocidas de la oposición rusa.