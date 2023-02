Stoltenberg señala que la entrada de Ucrania en la OTAN es "a largo plazo"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este martes que la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica es "a largo plazo" y ahora la prioridad es ayudar al país a "prevalecer" como nación soberana e independiente frente a la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin hace un año.

"Los aliados de la OTAN acordaron que Ucrania se convertirá en miembro de nuestra alianza, pero al mismo tiempo que esa es una perspectiva a largo plazo", ha explicado el jefe político de la OTAN en declaraciones desde Finlandia, donde se ha reunido con las autoridades finlandesas para tratar su adhesión a la alianza militar.

En este sentido, Stoltenberg ha reconocido que ahora la prioridad es "garantizar que Ucrania prevalezca como nación soberana e independiente" en el contexto de la guerra lanzada por Moscú contra el país vecino. "Por lo tanto, debemos apoyar a Ucrania", ha resumido.

"Lo importante ahora es apoyar a Ucrania, entonces nadie puede decir exactamente cuándo terminará esta guerra, pero cuando termine, debemos asegurarnos de que la historia no se repita, que Putin no puede seguir atacando a los vecinos", ha ahondado el secretario general aliado, defendiendo que los aliados refuercen la capacidad militar de Ucrania y poniendo sobre la mesa la necesidad de contar con "marcos" que puedan "garantizar" que Rusia no invada Ucrania en el futuro.

El pasado 30 de septiembre Ucrania solicitó el ingreso "acelerado" en la OTAN, alegando que por la vía de los hechos Kiev ya tiene una relación muy estrecha con los aliados. Las autoridades ucranianas dieron este paso después de que Putin firmara la anexión de cuatro regiones ocupadas en el este de Ucrania.

La OTAN reconoce desde 2008 las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania y Georgia, dos países con los que mantiene una relación específica y a los que trata como futuros miembros de la alianza, si bien, dada la situación militar en ambos países, los aliados no han dado pasos para avanzar en su adhesión formal al bloque.

Europa Press