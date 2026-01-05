StoneX eleva perspectiva para la cosecha de soja brasileña 2025/26

SAO PAULO, 5 ene (Reuters) - La producción de soja de Brasil podría alcanzar los 177,6 millones de toneladas métricas en 2025/26, dijo el lunes la consultora StoneX, aumentando sus perspectivas en un 0,2% respecto a la proyección de diciembre.

* La revisión refleja mayores rendimientos en el principal estado agrícola, Mato Grosso, y un clima favorable en diciembre, dijo StoneX.

* "Las perspectivas siguen siendo optimistas, apuntando a una producción récord, aunque las zonas tardías dependen de un clima favorable hasta mediados de marzo", dijo en un comunicado.

* La cosecha total de maíz del país se estimó en 134,3 millones de toneladas en 2025/26, prácticamente sin cambios respecto a una previsión anterior. (Reporte de Roberto Samora; escrito por Fernando Cardoso. Editado en español por Javier Leira)