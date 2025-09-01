StoneX mantiene previsiones para cosechas de soja y maíz de Brasil

SAO PAULO, 1 sep (Reuters) - La cosecha de soja de Brasil en 2025/26, que debe comenzar a plantarse en septiembre, alcanzaría un récord de 178,2 millones de toneladas, un volumen estable en comparación con la previsión divulgada en agosto, según un informe de la empresa de servicios financieros StoneX dado a conocer el lunes.

De confirmarse la estimación, se produciría un aumento del 5,6% respecto al año anterior, con incrementos previstos en la superficie sembrada y la productividad media nacional.

"Para la soja, que aún no ha comenzado a sembrarse, la expectativa es de una cosecha récord, con una productividad también récord", dijo StoneX en un informe, señalando que "el clima sigue siendo un punto de atención".

Según la consultora, han aumentado las probabilidades de que se produzca el fenómeno de La Niña en la primavera, situación que podría traer un patrón más seco al sur del país, lo que podría impactar tanto en la oleaginosa como en el maíz.

La consultora también mantuvo su proyección para el maíz de primera cosecha 2025/26 en 25,6 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 0,5% respecto del volumen del ciclo anterior.

El maíz de segunda cosecha para 2024/25, que está prácticamente todo trillado en el país, también vio mantenidas sus cifras en este informe de septiembre de StoneX, con una producción estimada en 111,7 millones de toneladas. (Por Roberto Samora; Editado en español por Javier Leira)