StoneX recorta previsión de la cosecha de soja de Brasil, eleva la de maíz

SÃO PAULO, 2 de marzo (Reuters) - La producción de soja de Brasil en la cosecha 2025/26 sumaría 177,8 millones de toneladas, por debajo de los 181,6 millones proyectados anteriormente, debido al impacto de la sequía en Rio Grande do Sul, informó el lunes la consultora StoneX.

«Aunque sigue siendo una cosecha récord, las cuestiones climáticas han causado algunos daños a los cultivos, especialmente en Rio Grande do Sul, donde las lluvias llegaron tarde y de forma muy irregular», dijo la especialista en inteligencia de mercado Ana Luiza Lodi en un comunicado.

La consultora también revisó sus previsiones para la producción total de maíz, que pasó a 136 millones de toneladas, por encima de los 135,5 millones del mes anterior.

La segunda cosecha se estima ahora en 106,73 millones de toneladas, ligeramente por encima de los 106,37 millones previstos el mes anterior.

La primera cosecha de maíz se ajustó a 26,78 millones de toneladas, frente a los 26,59 millones de la estimación anterior. (Por Gabriel Araujo y Roberto Samora; editado en español por Javier Leira)