StoneX reduce previsión de cosecha de soja en Brasil

SAO PAULO, 1 dic (Reuters) -

La producción de soja de Brasil en 2025/26 alcanzaría un récord de 177,2 millones de toneladas, pero con una caída del 0,9% respecto a la previsión del mes pasado, señaló el lunes la consultora StoneX, citando problemas meteorológicos en Mato Grosso y Goiás.

"La reducción se debe principalmente a un ajuste negativo de la productividad, a pesar de un ligero aumento de la superficie plantada. Las irregularidades en las lluvias, especialmente en regiones de gran peso en la producción brasileña, continúan impactando en el potencial productivo", dijo StoneX.

Según la especialista en Inteligencia de Mercado de StoneX, Ana Luiza Lodi, los estados de Mato Grosso y Goiás mostraron recortes en la productividad estimada.

"En el mayor productor del país, Mato Grosso, también hubo una ligera caída en el área plantada, debido a retrasos en la siembra y a la necesidad de replantar en algunas localidades", destacó.

(Por Roberto Samora y Fernando Cardoso. Editado en español por Javier Leira)