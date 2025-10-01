StoneX revisa al alza sus perspectivas para la cosecha de soja brasileña de 2025/26
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SAO PAULO, 1 oct (Reuters) - La producción de soja de Brasil en 2025/26 alcanzaría las 178,6 millones de toneladas métricas, según informó el miércoles la consultora StoneX, subiendo sus previsiones un 0,3% respecto a la proyección de septiembre.
"Aunque la siembra recién está comenzando en la mayoría de las regiones productoras, hemos visto un clima favorable para el avance de los trabajos de campo", dijo el analista de StoneX Raphael Bulascoschi en el informe.
Añadió que el escenario permite albergar esperanzas de que los trabajos de campo se desarrollen dentro de una ventana de tiempo ideal. (Reportaje de Roberto Samora; Redacción de Andre Romani; Editado en español por Juana Casas)
Otras noticias de Brasil
Más leídas
- 1
Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
- 2
Qué dijo Pequeño J tras ser detenido en Perú por el triple crimen de Florencio Varela
- 3
Duras sanciones para los padres: la inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar
- 4
Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano