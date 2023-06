Stournaras dice que no puede excluir ninguna futura decisión sobre tasas, bce se guía por los datos

ATENAS, 19 jun (Reuters) - El jefe del banco central griego, Yannis Stournaras, dijo el lunes que no podía excluir "nada" sobre el próximo movimiento del Banco Central Europeo en materia de tasas de interés y destacó que sólo los datos lo determinarán.

Stournaras sostuvo que no podía responder si serían necesarias una o dos alzas más, o ninguna.

"Simplemente no lo sabemos, nos guiamos por los datos", declaró en una conferencia financiera. "Lo que determinará si habrá una, dos o ninguna alza de tasas, y lo digo en serio, serán las perspectivas macroeconómicas, la inflación subyacente y las condiciones financieras".

"Por lo tanto, no puedo excluir nada, ni siquiera una pausa en julio, pero no puedo excluir dos alzas más. Pero no podemos decirlo ahora", remarcó.

(Reporte de Lefteris Papadimas y Renee Maltezou; editado en español por Javier Leira)

Reuters