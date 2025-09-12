Stoxx 600 baja por la inminente revisión de la calificación francesa, pero termina la semana al alza

Por Johann M Cherian y Tristan Veyet

12 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron la semana con buen pie, pero bajaron levemente el viernes, ya que los inversores se mostraron cautos a la espera de la decisión de Fitch sobre la calificación crediticia de Francia más tarde en el día.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,11%, a 554,74 puntos, y el sector sanitario lideró las pérdidas, con una caída superior al 1%.

* La farmacéutica suiza Novartis perdió un 2,8% tras la rebaja de Goldman Sachs, alegando la creciente competencia de los genéricos. Su homóloga Zealand Pharma también restó un 4,1%.

* Los valores europeos del sector aeroespacial y de defensa prolongaron su racha récord y subieron un 0,7%, a un nuevo máximo. El índice fue el más alcista de la semana, con un repunte del 6%, su mayor avance semanal en más de cuatro meses, al aprovechar las tensiones geopolíticas latentes tras el derribo por Polonia de varios drones rusos.

* "La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco esta semana ha sido recibida con profunda preocupación. Como mínimo, respaldará los esfuerzos de los responsables políticos por seguir aumentando el gasto en defensa", señaló en una nota Liam Peach, de Capital Economics.

* Los bancos subieron un 4% en la semana, recuperándose de la debilidad de finales de agosto.

* El STOXX registró su primera alza en tres semanas, de un 1%. El movimiento se vio inspirado por la renta variable mundial, que se fortaleció por expectativas de múltiples recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

* Esta semana, la atención también se centró en el caos político francés después de que el país nombró a su quinto primer ministro en menos de dos años. El rendimiento de los bonos franceses, que subieron bruscamente la semana pasada ante la preocupación por el elevado endeudamiento de la economía, se enfrenta a otra prueba más tarde el viernes, ya que se espera que Fitch rebaje la calificación crediticia de Francia. (Editado en español por Carlos Serrano)