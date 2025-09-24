STOXX 600 cae; alza de materias primas y defensa se ve contrarrestada por las pérdidas en el lujo
Por Shashwat Chauhan, Amir Orusov y Pranav Kashyap
24 sep (Reuters) - Las bolsas europeas cayeron el miércoles, ya que el alza de las materias primas y del sector de defensa se enfrentó a la resistencia de los grandes nombres del sector sanitario y del lujo, mientras los inversores analizaron las nuevas señales del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
* El índice paneuropeo STOXX 600 restó un 0,2%, mientras que las bolsas regionales cotizaron mixtas. El referencial francés lideró las pérdidas, con un descenso del 0,6%.
* El sector de recursos básicos avanzó un 1,8%, al tocar el cobre máximos de 15 meses, mientras que los precios del crudo alcanzaron su nivel más alto en tres semanas, impulsando un 1,5% al sector energético.
* Anglo American mejoró un 4,7% tras la oferta de Endiama por una participación minoritaria en De Beers, la unidad de diamantes de la minera.
* Valores de defensa como Rheinmetall, Hensoldt y SAAB subieron entre un 3% y un 8% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo creer que Ucrania podría recuperar todo el territorio ocupado por Rusia y que Kiev debería actuar ya.
* Las pérdidas de valores de lujo de gran peso como LVMH, Hermès, Richemont y EssilorLuxottica mantuvieron a raya las ganancias del STOXX 600. El subíndice de valores de lujo cayó un 1,5%.
* Por su parte, los papeles del sector sanitario cedieron un 0,6%, con AstraZeneca y Roche perdiendo un 2% y un 0,4%, respectivamente.
* Las acciones del sector automovilístico recortaron pérdidas y declinaron un 0,6% después de que Bloomberg News informó de que Washington formalizó la rebaja de los aranceles automovilísticos, que entrará en vigor el 1 de agosto.
