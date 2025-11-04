STOXX 600 europeo cede ante el clima de aversión al riesgo global y los resultados dispares

4 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el martes a su punto más bajo en más de dos semanas, replicando un clima de aversión al riesgo más generalizado en los mercados globales, mientras los inversores evaluaban una serie de informes de resultados dispares. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,2%, hasta los 565,73 puntos, a las 0813 GMT, con las en negativo.

Las bolsas europeas comenzaron el mes con una nota tibia tras registrar ganancias durante cuatro meses consecutivos, ya que los inversores sopesaron los múltiples riesgos existentes.

La falta de datos oficiales en EEUU debido al cierre de la Administración ha empañado las perspectivas de recortes de tipos de la Reserva Federal, mientras que los operadores están cada vez más nerviosos por los múltiples acuerdos alcanzados entre los principales actores en el espacio de la inteligencia artificial.

En Europa, los resultados empresariales del tercer trimestre también estaban en pleno apogeo.

Las acciones de Edenred caían un 8,5% después de que el proveedor francés de cupones y tarjetas de beneficios proyectara una ralentización del crecimiento anual de su beneficio bruto de explotación en 2026. Geberit ganaba un 2,2% después de que el fabricante suizo de materiales de fontanería aumentara sus previsiones de ventas para todo el año. En Reino Unido, BP registraba una caída del beneficio subyacente del tercer trimestre menor de lo esperado, aunque sus acciones cotizaban con pocos cambios.

En España, Telefónica lideraba las pérdidas en el IBEX 35 con una caída en torno al 9% tras anunciar una reducción del 45% su beneficio neto de las operaciones continuadas en el tercer trimestre y un recorte a la mitad de su dividendo en 2026. (Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)