STOXX 600 europeo cierra en máximos históricos gracias al impulso de la energía

Por Sukriti Gupta y Johann M Cherian

23 oct (Reuters) - El índice STOXX 600 cerró el jueves en máximos históricos, impulsado por las ganancias de los valores energéticos tras la imposición de nuevas sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, mientras que los inversores también evaluaron la salud de las empresas europeas a partir de una serie de resultados.

* El índice de referencia continental STOXX 600 subió un 0,37%, a 574,43 puntos.

* Los valores energéticos ganaron un 2,7% y marcaron su sesión más fuerte desde mediados de abril, ya que los precios del crudo se dispararon un 5% después de que Estados Unidos impuso sanciones a los principales proveedores de petróleo rusos por la intensificación de la guerra de Moscú con Ucrania.

* En tanto, los participantes del mercado analizaban los resultados trimestrales de las empresas europeas en busca de señales de si la incertidumbre comercial estaba afectando a la rentabilidad corporativa.

* Los valores de lujo ganaron un 1,2%, con Kering saltando un 8,7% después de que la propietaria de Gucci dijo que las ventas del trimestre anterior disminuyeron menos de lo que esperaban los analistas.

* Por otro lado, los valores de viajes y ocio cayeron un 2,2%, perjudicados por las sombrías previsiones de Sodexo y los decepcionantes resultados de Evolution . Ambos perdieron un 7% cada uno.

* La cotización de las acciones de STMicroelectronics se interrumpió varias veces durante la sesión del jueves y cerraron con un desplome del 14,1%, ya que el fabricante de chips prevé unas ventas en el cuarto trimestre menores a las esperadas por el mercado debido a la debilidad de las ventas de automóviles.

* Dassault Systèmes no se quedó atrás con una pérdida del 13% después de que la empresa francesa de software recortó sus previsiones de crecimiento de ingresos para todo el año.

* Las ganancias del 50% de las empresas del STOXX 600 que presentaron sus resultados hasta el martes superaron las estimaciones de los analistas, según los datos recopilados por LSEG, menos que el 54% de un trimestre normal.

* La bolsa suiza cedió un 0,4%, limitada por la caída del 3,2% del fabricante de medicamentos Roche, después de que las ventas de sus nuevos tratamientos para las enfermedades oculares y la hemofilia decepcionaron al mercado. (Reporte de Sukriti Gupta y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)