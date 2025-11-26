STOXX 600 sube por esperanzas sobre tasas de la Fed; bancos repuntan tras presupuesto británico

Por Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Tharuniyaa.

26 nov (Reuters) - Los principales índices bursátiles europeos cerraron al alza el miércoles, liderados por los valores tecnológicos, ya que las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos impulsaron el apetito global por el riesgo, mientras que los financieros también encontraron apoyo tras el anuncio del presupuesto británico.

* El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 1,06% a 574,01 puntos, ampliando su racha de ganancias a una tercera sesión consecutiva. Los principales índices regionales también subieron, con alzas en torno al 1% en Alemania y Francia.

* Las acciones tecnológicas fueron las que más impulsaron al índice de referencia, con una subida del 2,1% al hilo del optimismo en la confianza global, ya que los inversores ven más posibilidades de una bajada de tasas de la Reserva Federal en diciembre.

* El fabricante de equipos para chips ASML sumó un 5,7%, BESI un 4% y el fabricante de chips Infineon un 3,7%.

* "Seguimos viendo cómo las expectativas de relajación de la Fed impulsan el apetito por el riesgo en el margen y eso está provocando este avance generalizado, no sólo en Estados Unidos, sino también en los mercados europeos", afirmó Laura Cooper, de Nuveen.

* Bloomberg News informó, citando fuentes, que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, que ha pedido tasas más bajas, es considerado como el principal candidato para el puesto de presidente de la Fed.

* Mientras tanto, en Reino Unido, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anunció un presupuesto con un fuerte aumento de impuestos que recaerá más en los trabajadores, pero que mantendrá a los bancos exentos de nuevos gravámenes específicos.

* El FTSE 100 de Londres mejoró un 0,85%, impulsado por las acciones de los bancos británicos. Lloyds Banking Group subió un 3,4%, NatWest un 2,2% y HSBC un 1,3%. (Editado en español por Carlos Serrano)