Stoxx 600 sube por impulso del sector de la defensa; Novo Nordisk avanza tras datos de Wegovy

Por Johann M Cherian, Tristan Veyet y Nikhil Sharma

1 sep (Reuters) - Las acciones europeas subieron levemente el lunes, apoyadas por los valores del sector de defensa, mientras que Novo Nordisk se revalorizó tras conocerse que su fármaco para adelgazar Wegovy ofrece mayores beneficios cardioprotectores que las terapias rivales de Eli Lilly.

El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,17%, a 551,07 puntos, liderado por el sector aeroespacial y de defensa, que subió un 2,1% y se acercó a su máximo histórico.

Gigantes de la defensa como Rolls-Royce Holdings, Rheinmetall y Hensoldt avanzaron entre un 2,8% y un 4,5%.

Las ganancias siguieron a un informe del Financial Times que indicó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa está preparando "planes bastante precisos" para enviar tropas a Ucrania como parte de las garantías de seguridad tras el conflicto.

"La posibilidad de un apoyo adicional a Ucrania solo puede ser beneficiosa para las acciones europeas y los inversores están realmente interesados en ello", afirmó Fiona Cincotta, analista de mercados de City Index.

La británica BAE Systems subió un 1,8%, luego de que Noruega afirmó que eligió a Reino Unido para la adquisición de nuevas fragatas, en un acuerdo valorado en unos 10.000 millones de libras esterlinas (US$13.510 millones).

El laboratorio danés Novo Nordisk, la cuarta mayor empresa sanitaria del STOXX, mejoró un 1,8% después de que la empresa dijo que su fármaco Wegovy reduce el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte en un 57% frente a los medicamentos rivales Mounjaro y Zepbound, de Eli Lilly, en una comparación en el mundo real.

El índice sanitario mejoró un 0,27%. El principal índice bursátil danés ganó un 1,1%, impulsado también por su homóloga nacional, Zealand Pharma, que ganó un 3,5%. (Editado en español por Carlos Serrano)