STOXX 600 termina estable porque el impulso de las fusiones compensa la incertidumbre en Francia

Por Tristan Veyet y Johann M Cherian

9 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron estables el martes, ya que el acuerdo de fusión de Anglo American y la subida de los precios del petróleo lograron contrarrestar la incertidumbre en Francia tras la destitución del primer ministro François Bayrou en una moción de confianza.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,09%, a 552,56 puntos, pero el índice de recursos básicos subió alrededor de un 1,3%.

* Las acciones de Anglo American subieron un 8,7% después de que la minera anunció que había acordado fusionarse con la canadiense Teck Resources, un negocio que se valora en unos US$50.000 millones.

* El índice francés CAC 40 sumó un 0,2%, pero el nerviosismo del mercado fue más evidente en el mercado de renta fija. La prima que exigen los inversores por mantener deuda francesa a 10 años frente al bund alemán subió unos 7 puntos básicos.

* El colapso del Gobierno francés ha profundizado una crisis política y ha obligado al presidente Emmanuel Macron a buscar a un quinto primer ministro en menos de dos años.

* La pérdida de la moción de confianza, junto con la incertidumbre fiscal que la acompaña, acerca a Francia a una baja de la calificación. Fitch va a iniciar una serie de revisiones crediticias el viernes.

* El subíndice de petróleo y gas subió un 1,3%, proporcionando el mayor impulso al índice principal, tras un alza de los precios del petróleo después de que el ejército israelí atacó a dirigentes de Hamás en Qatar. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru; Edición en español de Javier López de Lérida)

